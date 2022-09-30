Шеф Пентагона отказался гадать, кто виноват в авариях на Nord Stream
Пока рано строить предположения о виновных в ЧП на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», для установления ответственных за это следует провести полное расследование, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Он рассказал, что обсудил инцидент с датским коллегой Мортеном Бедсковом, который заявил, что ему потребуется несколько дней, чтобы собрать команду, осмотреть места «взрывов» и установить «как можно лучше», что произошло.
«До тех пор, пока мы не получим дополнительную информацию или не сможем провести дальнейший анализ, мы не будем строить предположений о том, кто мог нести ответственность», — подчеркнул Остин. (цитата по Reuters)
26 сентября в обеих нитках «Северного потока» и в одной нитке незапущенного «Северного потока-2» резко упало давление. Оба газопровода идут по дну Балтийского моря. Датское морское управление сообщило об утечке газа в исключительной экономической зоне страны и Швеции, а местные сейсмологи зафиксировали мощные взрывы. Nord Stream 2 AG занялась установлением причин. Оператор Nord Stream AG охарактеризовал произошедшее как «беспрецедентные разрушения».
Ситуация привлекла внимание многих стран. В ряде государств заявили, что допускают версии саботажа. Источник Der Tagesspiegel говорил, что рассматриваются несколько основных версией произошедшего, а злоумышленник мог быть связан с Россией (заинтересованной в росте газовых цен) или Украиной (неоднократно критиковавшей газопроводы).
В Швеции не исключили иностранного вмешательства и того, что инцидент мог быть направлен против интересов страны, потому шведская Служба безопасности взяла расследование на себя. В НАТО произошедшее назвали диверсией.
Версию о саботаже также не исключают и в Москве. В Кремле заявили об обеспокоенности инцидентом. Президент Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о «беспрецедентной диверсии, по сути — акте международного терроризма». Он добавил, что Россия выносит этот вопрос на рассмотрение Совбеза ООН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что аварии на газопроводах произошли в зоне, которая контролируется американскими спецслужбами, однако не стала обвинять в произошедшем Вашингтон. «Здесь речь не о готовности [обвинить], здесь речь о начале большой работы», — указала Захарова.