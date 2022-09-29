Догузова сообщила о поиске решений для работы российских карт в Турции

Фото: Petros Karadjias / AP

Отказ турецких банков обслуживать российские карты «Мир» связан с попытками некоторых стран блокировать работу платежной системы за рубежом, написала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Важно понимать, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение, принимать или нет карты «Мир» в своей инфраструктуре. Тем не менее возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются», — сказала она.

В середине сентября, на фоне военных действий России на Украине, Министерство финансов США пригрозило ввести санкции против иностранных банков за сотрудничество с российской платежной системой «Мир».

19 сентября карты «Мир» перестали принимать турецкие частные банки Isbank и Denizbank. 28 сентября турецкий телеканал NTV сообщил, что три государственных банка страны Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank тоже отказались работать с картами российской системы. Позже «РИА Новости» узнало, что банки не получали уведомлений о прекращении использования российской платежной системы. Однако утром 29 сентября Ziraat Bank все же заявил о приостановке обслуживания.



Власти Турции задумали создать альтернативу системе «Мир», писала газета Aydinlik.

Эту информацию подтвердил директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин. Он пояснил, что Турция предложила России создать отдельное кредитное учреждение, которое не будет зависеть от санкций со стороны США и ЕС.

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«Возможно, это будет специальный банк, либо специальная система на основе расчетов в блокчейне, или закрытый клиринг. Возможно — обособленный центр для расчетов», — перечислил он.

29 сентября газета Sabah узнала, что в Турции разрабатывают в качестве альтернативы «билетную карту», которую россияне будут приобретать при покупке пакетных туров. Ее можно будет использовать в ресторанах, магазинах и местах развлечений. Деньги россиян за покупки и услуги будет переводить туроператор.



