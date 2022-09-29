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Турецкий Ziraat Bank приостановил обслуживание карт «Мир»

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Турецкий государственный банк Ziraat Bank приостановил обслуживание российских платежных карт «Мир», сообщает Reuters со ссылкой на главу финансового учреждения Алпасана Чакара.

Ранее о том, что банк пойдет на этот шаг, сообщал турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники. Также, по данным телеканала, аналогичные решения приняли Vakifbank и Halkbank.

Это уже третий госбанк Турции, который перестал обслуживать карты «Мир». Российские карты принимали в Турции всего пять банков. 19 сентября два из них, Isbank и Denizbank, делать это перестали.

Турецкие банки стали отказываться от обслуживания карт, выпущенных российской Национальной платежной системой, из-за угрозы американских санкций. Еще в середине сентября Минфин США пригрозил ввести вторичные санкции против иностранных банков, которые продолжают сотрудничать с российской платежной системой вопреки санкциям Вашингтона.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого провел совещание, чтобы обсудить ситуацию и возможные санкции со стороны западных стран. Позже он сообщил, что будет обсуждать альтернативы «Миру» с правительством.

Турция в качестве альтернативы работе с картами платежной системы «Мир» предложила России создание отдельного банка, сообщил «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин. Он отметил в разговоре с изданием, что по вопросу обслуживания российских карт есть определенная позиция корпораций, а есть официальная позиция Анкары. «Возможно, это будет специальный банк либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно — обособленный центр для расчетов. Мы ищем и в ближайшие дни представим — это позиция Турции», — подчеркнул директор РТДС.

При этом, по словам Егармина, у России было достаточно времени, чтобы перейти на более современные защищенные платформы для осуществления платежей, в том числе на основе криптовалюты. Теперь следует заняться проработкой более безопасного и защищенного от внешнего воздействия платежного механизма, считает он.

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Турция Банковские карты платежная система "Мир"
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