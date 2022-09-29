Sabah узнала о разработке «билетной» карты вместо «Мира» в Турции

Специальную карту российские туристы будут приобретать при покупке тура, а с нее средства будут списываться в пользу заведений, которые россияне будут посещать. Сроки завершения разработки не уточняются

Фото: Petros Karadjias / AP

Туристические организации разрабатывают альтернативу картам «Мир», которую можно было бы использовать без опасений насчет санкций со стороны Вашингтона, пишет Sabah. Это будет «билетная» карта, которую россияне будут приобретать при покупке пакетных туров.

Такую карту можно будет использовать в ресторанах, магазинах и местах развлечений. Туроператор будет переводить потраченные российским туристом средства той или иной организации. Сроки разработки не уточняются — до ее завершения россияне вынуждены будут платить наличными.

В сентябре два крупных частных турецких банка, Isbank и DenizBank, перестали принимать карты «Мир». Решение было принято после предупреждения США, что такие действия будут расценены как поддержка со стороны Турции обхода Россией санкций. Вскоре Bloomberg сообщил об отказе трех госбанков (Halkbank, Ziraat Bank и VakifBank) от карт российской платежной системы. Представитель Ziraat Bank 29 сентября подтвердил, что организация не принимает карты «Мир».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 сентября провел с чиновниками совещание, на котором обсуждались возможные альтернативы картам «Мир». Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин рассказал, что Анкара в качестве альтернативы работе с «Миром» предложила Москве создать отдельный банк, который не будет зависеть от санкционного давления США и Евросоюза. «Возможно, это будет специальный банк либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно — обособленный центр для расчетов. Мы ищем и в ближайшие дни представим — это позиция Турции», — пояснил Егармин.

В сентябре карты «Мир» также перестали принимать Халык Банк (Казахстан), BIDV (Вьетнам) и «Душанбе Сити» (Таджикистан), а узбекистанские банки полностью прекратили обслуживание зарубежных карт российской платежной системы.

Газета The Wall Street Journal 28 сентября сообщила, что США и ЕС готовят новые санкции против России, в том числе против НСПК «Мир». Ранее Вашингтон уже добавил в санкционный список ее главу Владимира Комлева.