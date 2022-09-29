РТДС сообщил о предложении Турции создать отдельный банк для карт «Мир»
Турция в качестве альтернативы для работы с картами российской платежной системы «Мир» предложила России создание отдельного банка. Об этом «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.
По его словам, турецкая сторона предложила ряд альтернатив для проведения финансовых операций с картами «Мир», и одна из них — создание нового банка, который не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и ЕС. Есть позиция корпораций, а есть — официальная позиция Анкары, подчеркнул Егармин.
«Возможно, это будет специальный банк, либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно, обособленный центр для расчетов. Мы ищем и в ближайшие дни представим — это позиция Турции», — подчеркнул директор РТДС.
При этом, по его словам, у России было достаточно времени, чтобы перейти на более современные защищенные платформы для осуществления платежей — в том числе, децентрализованная финансы на основе криптовалюты. Теперь следует заняться проработкой более безопасного и защищенного от внешнего воздействия платежного механизма, заключил Егармин.
В середине сентября Минфин США пригрозил иностранным банкам вторичными санкциями за сотрудничество с российской платежной системой «Мир». С тех пор множество зарубежных кредитных организаций, включая турецкие, остановили прием этих карт.
28 сентября турецкий телеканал NTV сообщил об отказе сразу трех турецких госбанков (речь может идти о Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank) работать с картами «Мир». До этого карты «Мир» прекратили использовать два крупных частных банка страны: Isbank и Denizbank. В Isbank сообщили, что на их решение повлияло предупреждение Минфина США в адрес финансовых организаций.
По данным Reuters, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание, чтобы обсудить ситуацию и возможные санкции со стороны западных стран. Позже Эрдоган заявил, что обсудит с правительством альтернативы для платежной системы «Мир».
Под американскими санкциями находится гендиректор НСПК Владимир Комлев, однако на саму платежную систему санкции пока не распространяются. WSJ накануне сообщила, что США планируют включить НСПК и Российское агентство по страхованию вкладов (АСВ) в новый пакет санкций.