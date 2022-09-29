РТДС сообщил о предложении Турции создать отдельный банк для карт «Мир»

В качестве альтернативы для приема росийских карт «Мир» Турция также предложила создать специальную систему на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг, сообщил глава РТДС

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Турция в качестве альтернативы для работы с картами российской платежной системы «Мир» предложила России создание отдельного банка. Об этом «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

По его словам, турецкая сторона предложила ряд альтернатив для проведения финансовых операций с картами «Мир», и одна из них — создание нового банка, который не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и ЕС. Есть позиция корпораций, а есть — официальная позиция Анкары, подчеркнул Егармин.

«Возможно, это будет специальный банк, либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно, обособленный центр для расчетов. Мы ищем и в ближайшие дни представим — это позиция Турции», — подчеркнул директор РТДС.

При этом, по его словам, у России было достаточно времени, чтобы перейти на более современные защищенные платформы для осуществления платежей — в том числе, децентрализованная финансы на основе криптовалюты. Теперь следует заняться проработкой более безопасного и защищенного от внешнего воздействия платежного механизма, заключил Егармин.

В середине сентября Минфин США пригрозил иностранным банкам вторичными санкциями за сотрудничество с российской платежной системой «Мир». С тех пор множество зарубежных кредитных организаций, включая турецкие, остановили прием этих карт.

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28 сентября турецкий телеканал NTV сообщил об отказе сразу трех турецких госбанков (речь может идти о Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank) работать с картами «Мир». До этого карты «Мир» прекратили использовать два крупных частных банка страны: Isbank и Denizbank. В Isbank сообщили, что на их решение повлияло предупреждение Минфина США в адрес финансовых организаций.



По данным Reuters, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание, чтобы обсудить ситуацию и возможные санкции со стороны западных стран. Позже Эрдоган заявил, что обсудит с правительством альтернативы для платежной системы «Мир».