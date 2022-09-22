МИД пообещал серьезно отнестись к сигналам США об улучшении отношений
Россия серьезно подойдет к любому сигналу США об улучшении отношений, однако пока признаков такой перемены в отношениях между странами нет. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Мы к малейшему признаку готовности двигаться к улучшению [отношений] отнесемся очень серьезно, будь то публичные сигналы, будь то какие-то действия, но пока, к сожалению, тренд и тенденция противоположны», — сказал Рябков, подчеркнув, что «никаких признаков» этого «нет и близко».
Еще до начала военной спецоперации на Украине Кремль неоднократно заявлял, что отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся в своей низшей точке. Например о том, что они «фактически лежат на полу», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в середине февраля.
Летом, уже после начала специальной военной операции на Украине, Кремль описывал отношения с Вашингтоном как «горячую точку противостояния». В середине августа официальный представитель МИД Мария Захарова допускала, что Москва разорвет дипломатические отношения с Вашингтоном, если США признают Россию «страной — спонсором терроризма».
В то же время бывший посол США в России Джон Салливан говорил, что Вашингтон и Москва не могут полностью разорвать дипломатические отношения, так как должны поддерживать двусторонние контакты. По словам дипломата, российские и американские представители ежедневно сидят рядом на заседаниях Совета Безопасности ООН, и «гораздо лучше», когда у сторон есть возможность общаться друг с другом.
Салливан досрочно уехал из Москвы в начале сентября из-за смерти жены и вышел на пенсию. Накануне Москва дала согласие на назначение Линн Трейси новым послом США в России, ее кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден.