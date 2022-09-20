Белый дом назвал кандидата на пост посла США в России

На должность посла США в России президент Штатов Джо Байден предложит кандидатуру Линн Трейси, которая сейчас является послом в Армении. Предыдущий посол Джон Салливан покинул пост досрочно и уехал из России в начале сентября

Линн Трейси (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Президент США Джо Байден выдвинет кандидатуру Линн Трейси на должность американского посла в России, сообщает Белый дом. Сейчас она возглавляет американскую дипмиссию в Армении.

«Линн М. Трейси является кадровым сотрудником Высшей дипломатической службы, классом карьерного министра, и в настоящее время является послом США в Армении», — говорится в сообщении.

Трейси может стать первой женщиной, возглавившей дипмиссию США в России. После выдвижения кандидатуры президентом ее должен одобрить сенат, а затем — российское правительство. Журнал Foreign Policy со ссылкой на источники писал, что назначение нового посла может затянуться «из-за токсичного состояния» отношений между Москвой и Вашингтоном. По мнению собеседников издания, российская сторона вряд ли быстро одобрит назначение нового посла.

В Белом доме указали, что Трейси получила степень бакалавра в области исследований СССР (Soviet studies) и степень доктора юриспруденции. До командировки в Ереван она была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США.

С 2014 по 2017 год Трейси занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Москве (послом тогда был Джон Теффт). Ранее она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента (в 2012–2014 годах) и зампосла США в Туркменистане (в 2010–2011 годах). Имеет почетную награду за работу в качестве заместителя главы миссии в Москве, говорит по-русски.

О том, что миссию США в России может возглавить Линн Трейси, неделей ранее писал «Коммерсантъ». Предыдущий посол США в России Джон Салливан в начале сентября покинул свой пост досрочно в связи с тяжелой болезнью жены. До прибытия нового главы дипмиссии обязанности временного поверенного будет исполнять Элизабет Руд.

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Госдеп США после отъезда Салливана из Москвы заявил, что сейчас крайне важно сохранять дипломатические контакты с Россией. Представитель ведомства объяснил, что отъезд посла стал частью рутинной дипломатической ротации и что кандидатура его преемника будет объявлена в ближайшее время.