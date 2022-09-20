Белый дом назвал кандидата на пост посла США в России
Президент США Джо Байден выдвинет кандидатуру Линн Трейси на должность американского посла в России, сообщает Белый дом. Сейчас она возглавляет американскую дипмиссию в Армении.
«Линн М. Трейси является кадровым сотрудником Высшей дипломатической службы, классом карьерного министра, и в настоящее время является послом США в Армении», — говорится в сообщении.
Трейси может стать первой женщиной, возглавившей дипмиссию США в России. После выдвижения кандидатуры президентом ее должен одобрить сенат, а затем — российское правительство. Журнал Foreign Policy со ссылкой на источники писал, что назначение нового посла может затянуться «из-за токсичного состояния» отношений между Москвой и Вашингтоном. По мнению собеседников издания, российская сторона вряд ли быстро одобрит назначение нового посла.
В Белом доме указали, что Трейси получила степень бакалавра в области исследований СССР (Soviet studies) и степень доктора юриспруденции. До командировки в Ереван она была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США.
С 2014 по 2017 год Трейси занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Москве (послом тогда был Джон Теффт). Ранее она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента (в 2012–2014 годах) и зампосла США в Туркменистане (в 2010–2011 годах). Имеет почетную награду за работу в качестве заместителя главы миссии в Москве, говорит по-русски.
О том, что миссию США в России может возглавить Линн Трейси, неделей ранее писал «Коммерсантъ». Предыдущий посол США в России Джон Салливан в начале сентября покинул свой пост досрочно в связи с тяжелой болезнью жены. До прибытия нового главы дипмиссии обязанности временного поверенного будет исполнять Элизабет Руд.
Госдеп США после отъезда Салливана из Москвы заявил, что сейчас крайне важно сохранять дипломатические контакты с Россией. Представитель ведомства объяснил, что отъезд посла стал частью рутинной дипломатической ротации и что кандидатура его преемника будет объявлена в ближайшее время.