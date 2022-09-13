МИД рассказал об искренних попытках экс-посла США спасти диалог с Россией
Бывший посол США в России Джон Салливан, который завершил свою работу в России в начале сентября, «старался сохранить элементы диалога» с Москвой, хотя время его работы пришлось «на беспрецедентное обострение по вине Вашингтона» в отношениях между странами, считает МИД России.
«Как посол Джон Салливан был обязан следовать получаемым инструкциям, включая базовую установку нынешней администрации [США] нанести России «стратегическое поражение на Украине». Но при этом все-таки старался — и, похоже, искренне — сохранить элементы диалога, чтобы не обрушить до конца двусторонние межгосударственные связи», — говорится в ответе департамента информации и печати МИДа на запрос РБК.
Такой подход Салливана «на фоне царящей в США русофобии» был «весьма востребован», отмечает ведомство. В министерстве также считают, что Салливан, который до назначения послом в Москву занимал пост первого заместителя государственного секретаря США, «безусловно, был на своем месте» как глава дипломатической миссии Вашингтона в стране, «которая наряду с США несет особую ответственность за судьбы мира».
Еще до начала военной спецоперации на Украине Кремль неоднократно заявлял, что отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся в своей низшей точке. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил в середине февраля, что они «фактически лежат на полу». Летом Кремль описывал отношения с Вашингтоном как «горячую точку противостояния». В середине августа в российском МИДе даже допускали, что Москва разорвет дипломатические отношения с Вашингтоном, если США признают Россию «страной — спонсором терроризма».
Салливан был назначен послом в декабре 2019 года по предложению президента США Дональда Трампа, он проработал в России почти три года. О том, что Салливан завершил работу в Москве и покинул Россию, дипмиссия объявила 4 сентября. В американском посольстве также сообщили, что после отъезда он завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе. До приезда преемника обязанности посла США исполняет заместитель посла Элизабет Руд.
Позднее Салливан сообщил в интервью Politico, что покинул Россию из-за болезни жены, Грейс Родригес. Она долгое время боролась с раком, а на неделе перед отъездом Салливана ее состояние резко ухудшилось. 5 сентября жена Салливана умерла. В разговоре с журналистом Politico бывший посол США в России подчеркивал, что его решение об отъезде никак не связано ни с российской военной операцией на Украине, ни с политикой администрации президента Джо Байдена.
Госдеп США после отъезда Салливана заявил, что сейчас крайне важно сохранять дипломатические контакты с Россией. Представитель ведомства объяснил, что отъезд посла стал частью рутинной дипломатической ротации и что кандидатура его преемника будет объявлена в ближайшее время.
Однако журнал Foreign Policy писал со ссылкой на источники, что назначение нового посла может затянуться «из-за токсичного состояния» отношений между Москвой и Вашингтоном.
Процедура назначения нового посла такова, что выбранного президентом США кандидата сначала должен будет одобрить сенат, а затем российское правительство — дать согласие на прием нового посла по дипломатическому протоколу. По мнению собеседников издания, российская сторона вряд ли быстро одобрит назначение нового посла.