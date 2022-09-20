Финляндия предложила ЕС внести туристические визы в сферу санкций

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Финляндия выступает за добавление туристических виз для граждан России в сферу санкций, а также внедрение системы обмена информацией по запретам на въезд для россиян в шенгенскую зону, сообщает Yle.

Запрос о включении виз в сферу санкций был сделан на встрече глав МИД стран ЕС. Также в Хельсинки считают, что в Шенгенскую информационную систему (SIS) должны вноситься все сведения касательно россиян, не допущенных какой-либо страной в Шенгенскую зону, чтобы они не могли повторно попытаться проехать туда через другое государство. При наличии информации о запрете въезда в SIS эта другая страна также сможет запретить въезд сразу, ссылаясь на базу данных.

Глава консульской службы финского внешнеполитического ведомства Юсси Таннер уточнил, что Финляндия считает необходимым «действовать в соответствии с общей линией», но не предлагает аннулировать все российские визы.

Yle пишет, что за 19 сентября границу с Финляндией пересекли более 3 тыс. россиян.

Шенгенская зона включает в себя 26 государств, из них 22 — это члены ЕС. На данный момент въезд россиянам, имеющим шенгенские визы, запретили Эстония, Латвия, Литва и Польша, у которых есть сухопутная граница с Россией. Финляндия и Норвегия, также приграничные, не ввели подобное ограничение.

Вопрос по визовым ограничениям в отношении россиян в ЕС пока не решен однозначно. Страны согласились отменить действие облегченного визового режима с 12 сентября, что привело к увеличению визового сбора с €35 до €80 и росту длительности оформления виз, появлению требования предоставления дополнительных документов и ужесточению правил их выдачи.

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Среди других предложений по ограничениям звучали идеи о полном прекращении выдачи виз (в Еврокомиссии указывали, что это невозможно согласно визовому кодексу), аннулировании действующих виз и запрете на въезд (некоторые страны реализовали эту меру).

В МИД России заявляли, что шаги ЕС в отношении виз нарушают принцип свободы передвижения. Кремль предупредил, что ограничения приведут к негативным последствиям и для россиян, и для европейцев.