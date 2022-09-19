Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Володин заявил, что наступление Киева разочаровало «западных спонсоров» Политика, 10:01
Что происходит с сырьем во время рецесcий и как на этом заработать Pro, 10:01
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 09:56
Генсек ООН назвал не очень хорошей идеей ограничения по визам для россиян Политика, 09:55
Курс биткоина опустился ниже $18,5 тыс. Крипто, 09:53
Как Потанин решил раздать 25% «Норильского никеля» работникам. Видео Бизнес, 09:53
Из Астаны в Нур-Султан и обратно. Как меняла названия столица Казахстана Политика, 09:40
Мэр Одессы предложил создать парк «имперского и советского прошлого» Политика, 09:40
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на элитное жилье Недвижимость, 09:38
Биржевые цены на газ упали ниже 1900 впервые с 26 июля Инвестиции, 09:34
Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания Pro, 09:34
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 09:33
В Британии завершилось публичное прощание с Елизаветой II Политика, 09:32
Минфин предложил дать контроль за исполнением контрсанкций ФТС, ФНС и ЦБ Бизнес, 09:22
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Генсек ООН назвал не очень хорошей идеей ограничения по визам для россиян

Генсек ООН Гутерриш назвал не очень хорошей идеей визовые ограничения против россиян в ЕС
Гутерриш выразил надежду, что после окончания военных действий визовые ограничения для россиян в Европе исчезнут

Решение Евросоюза ограничить выдачу виз россиянам и «не давать им приехать» — это «не очень хорошая идея», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Его спросили, не считает ли он подобные меры нарушением прав человека в отношении россиян. Гутерриш на это отметил, что отношения между ЕС и Россией с начала спецоперации на Украине «ухудшились по многим аспектам». Он выразил надежду, что «все эти ситуации исчезнут» после окончания боевых действий.

Генеральный секретарь ООН также напомнил, что некоторые россияне решили уехать из России на фоне военной операции на Украине. «Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — добавил Гутерриш.

Четыре страны Евросоюза запретили въезд для россиян
Политика
Фото:Сергей Степанов / РИА Новости

Евросоюз с 12 сентября приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Это значит, что получение виз станет более длительным, сложным и дорогим процессом. Так, визовый сбор вырастет с €35 до €80, а стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение шенгенской визы увеличится с 10 до 15 дней и в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней. Помимо этого, ужесточаются правила получения многократных виз, а заявителям придется подавать больше документов.

Объясняя ужесточение визового режима, глава МВД Чехии Вит Ракушан отметил, что это соглашение дает «привилегированный доступ» в ЕС для граждан тех стран, которые являются «надежными партнерами и с которыми Евросоюз разделяет общие ценности. Россия же после начала военных действий на Украине «подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности» международного сообщества, сказал министр.

В российском МИДе, комментируя действия ЕС, заявили, что он «просто запирает свою клетку изнутри и самоизолируется как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами». Что касается ответных мер, то Москва будет действовать исходя из своих интересов, подчеркнул президент Владимир Путин. «Тут, также, как и в сфере энергетики, — мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения», — отметил он. По словам президента, российские власти заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали иностранные студенты, бизнес, спортсмены и деятели искусства. «Зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делают, они не нас изолируют, а сами себя», — сказал Путин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что делают «Билайн» и «Внуково», чтобы привлекать лучших соискателей
Инструкции
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции
Pro
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства — 3 шага и 4 условия
Инструкции
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Антониу Гутерриш визы Евросоюз шенгенские визы
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Швейцария присоединилась к визовым ограничениям ЕС в отношении россиян
Политика
Туроператоры напомнили, какие страны продолжают выдавать визы россиянам
Политика
В Финляндии предложили не считать недвижимость поводом для визы россиянам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter