Генсек ООН Гутерриш назвал не очень хорошей идеей визовые ограничения против россиян в ЕС

Генсек ООН назвал не очень хорошей идеей ограничения по визам для россиян

Гутерриш выразил надежду, что после окончания военных действий визовые ограничения для россиян в Европе исчезнут

Решение Евросоюза ограничить выдачу виз россиянам и «не давать им приехать» — это «не очень хорошая идея», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Его спросили, не считает ли он подобные меры нарушением прав человека в отношении россиян. Гутерриш на это отметил, что отношения между ЕС и Россией с начала спецоперации на Украине «ухудшились по многим аспектам». Он выразил надежду, что «все эти ситуации исчезнут» после окончания боевых действий.

Генеральный секретарь ООН также напомнил, что некоторые россияне решили уехать из России на фоне военной операции на Украине. «Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — добавил Гутерриш.

Евросоюз с 12 сентября приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Это значит, что получение виз станет более длительным, сложным и дорогим процессом. Так, визовый сбор вырастет с €35 до €80, а стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение шенгенской визы увеличится с 10 до 15 дней и в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней. Помимо этого, ужесточаются правила получения многократных виз, а заявителям придется подавать больше документов.

Объясняя ужесточение визового режима, глава МВД Чехии Вит Ракушан отметил, что это соглашение дает «привилегированный доступ» в ЕС для граждан тех стран, которые являются «надежными партнерами и с которыми Евросоюз разделяет общие ценности. Россия же после начала военных действий на Украине «подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности» международного сообщества, сказал министр.

В российском МИДе, комментируя действия ЕС, заявили, что он «просто запирает свою клетку изнутри и самоизолируется как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами». Что касается ответных мер, то Москва будет действовать исходя из своих интересов, подчеркнул президент Владимир Путин. «Тут, также, как и в сфере энергетики, — мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения», — отметил он. По словам президента, российские власти заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали иностранные студенты, бизнес, спортсмены и деятели искусства. «Зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делают, они не нас изолируют, а сами себя», — сказал Путин.