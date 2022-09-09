Совет ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией
Совет Евросоюза утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, сообщается на сайте законодательного органа ЕС.
Решение вступит в силу с 12 сентября. «Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз», — говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан отметил, что соглашение об упрощении визового режима «обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности». Россия после начала военных действий на Украине «подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности» международного сообщества. «Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности [поддержке] Украины и ее народа», — подчеркнул Ракушан.
Упрощенный визовый режим с Россией действовал с лета 2007 года. 25 февраля, на следующий день после начала военных действий на Украине, ЕС частично приостановил действие соглашения для ряда российских граждан.
В начале сентября ЕК согласилась приостановить упрощенный визовый режим с Россией. Это значит, что визовый сбор вырастет с €35 до €80, стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение шенгенской визы увеличится с 10 до 15 дней (он может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях). Кроме того, будут ужесточены правила получения многократных виз, а заявителям придется предоставлять больше документов.
По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы. В предложениях ЕК ничего не говорилось о прекращении действия или аннулировании уже выданных виз. Наличие визы не является гарантией для въезда россиян в ЕС, говорил, в свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Накануне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страны Балтии с 19 сентября запретят въезд на свою территорию для россиян с шенгенскими визами, независимо от того, где они ее получали. К ним присоединилась и Польша.
Евросоюз, вводя ограничения на въезд россиян, «продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами на европейском континенте, на пространстве Евразии, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ», сказала накануне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В Кремле пообещали «серьезный ответ» России на действия ЕС.