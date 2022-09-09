Совет ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией

С 12 сентября для россиян увеличатся визовый сбор с €35 до €80 и срок оформления визы, ужесточатся правила получения многократных виз

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Совет Евросоюза утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, сообщается на сайте законодательного органа ЕС.

Решение вступит в силу с 12 сентября. «Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз», — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан отметил, что соглашение об упрощении визового режима «обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности». Россия после начала военных действий на Украине «подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности» международного сообщества. «Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности [поддержке] Украины и ее народа», — подчеркнул Ракушан.

Упрощенный визовый режим с Россией действовал с лета 2007 года. 25 февраля, на следующий день после начала военных действий на Украине, ЕС частично приостановил действие соглашения для ряда российских граждан.

В начале сентября ЕК согласилась приостановить упрощенный визовый режим с Россией. Это значит, что визовый сбор вырастет с €35 до €80, стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение шенгенской визы увеличится с 10 до 15 дней (он может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях). Кроме того, будут ужесточены правила получения многократных виз, а заявителям придется предоставлять больше документов.

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По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы. В предложениях ЕК ничего не говорилось о прекращении действия или аннулировании уже выданных виз. Наличие визы не является гарантией для въезда россиян в ЕС, говорил, в свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

До пандемии россияне лидировали среди граждан государств, которым страны ЕС предоставляли больше всего шенгенских виз. За 2019 год их было выдано гражданам России около 4 млн. Больше всего виз россиянам выдавала Финляндия (782,2 тыс. в 2019 году), Испания (более 568 тыс.), Италия (около 548 тыс.), Франция (480,9 тыс.), а также Греция (около 407 тыс.).

Накануне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страны Балтии с 19 сентября запретят въезд на свою территорию для россиян с шенгенскими визами, независимо от того, где они ее получали. К ним присоединилась и Польша.

Евросоюз, вводя ограничения на въезд россиян, «продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами на европейском континенте, на пространстве Евразии, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ», сказала накануне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В Кремле пообещали «серьезный ответ» России на действия ЕС.