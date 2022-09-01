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Кремль назвал нелепым решение Евросоюза по визам для россиян

Решение властей Евросоюза об ограничениях в отношении выдаваемых россиянам виз — это «продолжение абсурда» и не заставит Россию свернуть с выбранного пути, заявил Песков
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Предварительное решение Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией приведет к негативным последствиям как для россиян, так и для европейцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это плохо для россиян, потому что визы будут получать дольше и сложнее. Мы не знаем точно, как это будет, но скорее всего так. Выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев», — сказал представитель Кремля.

О приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС было объявлено накануне. Если оно будет полностью приостановлено, то размер пошлины для всех заявителей вырастет с €35 до €80 — стандартной платы за оформление шенгенской краткосрочной визы. Может также увеличиться срок рассмотрения заявки на получение визы. Для российских граждан сейчас он составляет до десяти дней с возможностью продления до 30 в отдельных случаях.

«Очередное нелепое решение из серии продолжающегося абсурда. Москва идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам», — резюмировал Песков.

Что означает для россиян ужесточение визового режима с Евросоюзом
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Фото:Remo Casilli / Reuters

Согласовать полный запрет на выдачу виз россиянам министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Праге не смогли. Против этого выступили Венгрия и еще несколько стран, достичь консенсуса не удалось.

В ЕС за запрет или ограничение выдачи виз россиянам выступали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды и др. Не поддержали ограничений Франция и Германия. Посол ЕС в России Маркус Эдерер тоже счел, что запрет на выдачу шенгенских виз не поможет прекратить военный конфликт на Украине и лишь поспособствует укреплению власти Кремля.

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В то же время по итогам заседания странам, граничащим с Россией, разрешили принимать меры по сокращению потока россиян на национальном уровне. После того, как страны ЕС не смогли согласовать полный запрет на визы для граждан России, страны Балтии и Польша заявили, что могут ввести ограничение на национальном уровне.

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Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
шенгенская виза визы Евросоюз Дмитрий Песков
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