Где и как теперь россиянам оформлять шенген. Инструкция

Количество выдаваемых россиянам шенгенских виз в скором времени сократится, а получить их станет сложнее. Какие страны пока продолжают выдавать туристам шенген и как его получить — в инструкции РБК

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В среду, 31 августа, представители 27 стран ЕС достигли политической договоренности полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, заявил по итогам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Частично упрощенный режим приостановлен с 28 февраля — тогда ограничения коснулись предпринимателей и официальных лиц.

Принятое главами МИД европейских стран решение будет означать, что «определенным группам россиян» ЕС продолжит выдавать визы, но каждого претендента будут рассматривать в индивидуальном порядке. Количество выданных виз уменьшится, получать их будет сложнее и дольше, кроме того, визовый сбор увеличится с текущих 35 до €80. Когда решение вступит в силу, пока неизвестно.

«Мы не хотим закрываться от россиян, которые против войны на Украине», — подчеркнул Боррель. Но, по его словам, граничащие с Россией страны ЕС фиксируют, что пересекающих границу россиян стало больше, и считают это «угрозой безопасности».

Согласовать полный запрет на выдачу россиянам виз, за который выступали страны Прибалтики, Польша, Чехия, Финляндия и Нидерланды, не удалось. Такую меру не поддержали несколько стран, включая Венгрию. Против полного запрета ранее выступали, в частности, Германия и Франция.

Приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме позволит больше не выдавать россиянам многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос касается сильнее, пристальнее проверять, для каких целей используются визы, объясняла ранее глава МИД Германии Анналена Бербок.

Какие страны ЕС чаще всего выдавали российским туристам шенгенские визы, кто продолжает выдавать их сейчас и что потребуется для их оформления — в материале РБК.

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Кто выдает россиянам шенгенские визы

До пандемии россияне лидировали среди граждан государств, которым страны ЕС выдавали больше всего шенгенских виз (такая виза дает право свободного перемещения по всем странам шенгенского соглашения, включающего основные европейские страны). За 2019 год гражданам России было выдано около 4 млн таких виз. Для сравнения: граждане Китая для поездок в ЕС получили около миллиона виз, следует из данных Еврокомиссии.

Больше всего шенгенских виз россиянам выдавала Финляндия: в 2019 году, согласно данным независимого информационного портала SchengenVisaInfo, россияне оформили через эту страну 782,2 тыс. документов. Более 568 тыс. шенгенских виз в тот год выдали россиянам власти Испании, около 548 тыс. — Италии, 480,9 тыс. — Франции, а замыкавшая пятерку лидеров Греция — около 407 тыс. Также в число стран, чаще остальных выдавших россиянам разрешения для въезда в Шенгенскую зону, входили Германия, Чехия, Польша, Эстония и Латвия.

К концу августа 2022 года из этого списка шенгенские визы для краткосрочных поездок, в том числе с туристическими целями, россиянам по-прежнему выдают Испания, Италия, Франция, Греция и Германия, следует из информации на сайтах консульств и визовых центров этих стран, а также со слов опрошенных РБК турагентов. Перечисленные страны чаще всего выдавали россиянам мультивизы для поездок в зону Шенгена на длительный срок, уточняет гендиректор турфирмы «Да Турс» Лилия Феоктистова.

Шенгенские визы российским туристам выдают сейчас также Португалия, Швейцария, Швеция, Австрия и Венгрия, но даже во времена до пандемии, когда в Европу из России шел массовый туристический поток, за оформлением виз к ним обращалось не так много людей, отмечает Феоктистова, — к примеру, делать визу через Португалию было долго и сложно. А консульство Венгрии выдает туристам в основном только однократные визы, говорится на сайте венгерского визового центра.

Как сейчас получить визу в ЕС

Подать заявление на получение шенгенской визы граждане России могут самостоятельно через визовые центры соответствующих стран либо воспользоваться услугами туристических агентств, которые предоставляют помощь в оформлении таких документов.

Если вы оформляете визу самостоятельно

Согласно правилам шенгенская виза должна быть выдана посольством или консульством той страны, которая является основной целью поездки (длительность пребывания в ней должна превышать срок пребывания в других странах ЕС). Подача заявлений осуществляется по предварительной записи через визовый центр соответствующей страны — делать это рекомендуется не менее чем за две недели до готовящейся поездки, но сейчас на это лучше закладывать гораздо больший срок. Заявителю необходимо собрать комплект документов — для туристической визы он включает в том числе бронь гостиницы или другое подтверждение жилья на период пребывания, билеты туда и обратно (либо их бронь), экономические гарантии — например, справку с места работы, а также финансовые гарантии, подтверждающие, что у туриста есть денежные средства на поездку в расчете на каждый день пребывания (у Испании это, например, €95 на человека за день). Таким подтверждением может быть выписка с банковского счета, на которой будет видно движение средств за последние три месяца.

Одна из наиболее лояльных к обращающимся за шенгенскими визами россиянам стран сейчас — Испания, рассказывает Феоктистова. Эта страна разрешила въезд путешественникам из России с 21 мая при условии, что у них есть признанный ЕС сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19 либо отрицательный ПЦР-тест. На сайте визового центра указано, что заявление на получение визы могут подать те, у кого ранее были визы сроком не менее одного года. Запись на подачу документов в Москве, по словам Феоктистовой, сейчас идет на середину сентября, примерный срок рассмотрения заявления — около двух недель. Визы выдаются, как правило, на длительный срок — не менее полугода, предоплачивать билеты и жилье не нужно — для подачи заявления достаточно их брони, рассказывает собеседница РБК. Запись на подачу документов на ближайшие даты можно «поймать» в визовых центрах Испании в других российских городах — например, в Нижнем Новгороде.

Италия, чей визовый центр возобновил прием документов на оформление туристических виз с 1 марта 2022 года, также зачастую выдает многократные визы на длительный срок и не требует предоставлять оплаченные брони жилья и проезда, рассказывает Феоктистова. Но запись на подачу документов для самостоятельных туристов сейчас идет только на ноябрь. Срок рассмотрения в среднем составляет около двух недель.

Франция принимает от россиян заявления на любые типы виз, в том числе туристические, следует из информации на сайте французского генконсульства в Москве. До сих пор туристы, у которых ранее уже были выданные Францией шенгенские визы, могли рассчитывать на получение многократной визы сроком до пяти лет, отмечает гендиректор «Да Турс». Но окна на подачу появляются крайне редко: запись не открывалась уже почти месяц. Заявления рассматриваются в среднем от десяти дней до двух недель, но на оформление шенгенской визы через Францию собеседница РБК рекомендует закладывать не менее двух месяцев.

Германия сняла связанные с пандемией ограничения на въезд в страну с 11 июня, визовые центры VisaMetric возобновили прием заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки. В посольстве Германии в России РБК подтвердили, что в настоящее время принимают заявления на выдачу туристических шенгенских виз россиянам. Ближайшую свободную для подачи дату в посольстве рекомендовали уточнять в визовом центре, добавив, что по состоянию на 31 августа окна на подачу доступны на 14 ноября 2022 года. Сроки рассмотрения составляют около десяти дней. Но через Германию до сих пор оформляли в основном шенгенские визы для деловых поездок, туристам эта страна, как правило, не выдавала визы на длительный срок, предупреждает Феоктистова. В пакете документов эксперт рекомендует туристам предоставлять подтверждение выкупленных билетов (бронь отеля может быть не предоплаченной).

Консульство Греции в Москве, которое временно приостанавливало работу, возобновило прием документов на выдачу туристических виз с 4 июля, хотя количество мест на подачу ограничилось. Поймать «окна» можно на начало сентября, рассказывает Феоктистова, но для получения туристической визы необходимо предоставлять выкупленные билеты и предоплаченную бронь отеля, так как «греки прозванивают отели и проверяют брони и билеты на сайте авиакомпаний». Но Греция выдает визы быстрее остальных стран: средний срок оформления — всего 3–5 рабочих дней.

Если виза оформляется через турагентство

К услугам оформления виз через турфирмы прибегают зачастую те, кто не хочет самостоятельно «ловить» окно для подачи заявления или те, кому требуется помощь с бронью билетов или жилья, указывает Феоктистова. В среднем оформление шенгенских виз для частных клиентов через турагентство может стоить около 10–25 тыс. руб., указывает собеседник РБК.

В компании «Единый визовый центр», куда корреспондент РБК обратился как обычный турист, рекомендовали оформлять шенгенскую визу через визовый центр Италии — по словам сотрудника визового центра, запись на подачу сейчас идет на конец октября, а срок оформления визы составит около трех недель. Стоимость услуги за подготовку визового пакета — около 7,8 тыс. руб. (туда будут включены бронь авиабилетов и отеля для оформления визы), консульский и сервисный сборы составят €55. Если шенгенская виза нужна на ближайшие даты в сентябре, сотрудник «Единого визового центра» рекомендовал подавать заявление через Австрию или Швейцарию — оформление займет около трех недель. Для визы через Испанию возможно только срочное оформление через агентство, но стоить такая услуга будет около 42 тыс. руб. Запись на подачу документов через Францию пока закрыта и ориентировочно может быть доступна только на декабрь, запись через Германию доступна на ноябрь, уточнили в «Едином визовом центре».