Британия передаст Украине подводные беспилотники

Украинские военные пройдут обучение по использованию подводных беспилотников, предназначенных для разминирования прибрежной зоны. Три аппарата поступят из запасов британской армии, еще три будут закуплены и переданы ВСУ

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Великобритания передаст Вооруженным силам Украины шесть беспилотных аппаратов для поиска мин в целях разминирования береговой линии, говорится на сайте Министерства обороны королевства.

«Это оборудование и обучение помогут Украине обезопасить собственные воды, наладить поток зерна в остальной мир и окажут поддержку Вооруженным силам Украины в их стремлении защитить свою береговую линию и порты», — заявил министр Бен Уоллес.

Три дрона отправят из запасов британской армии, еще три закупят у производителя. Беспилотник предназначен для использования на глубине до 100 м вблизи от берега. Британские моряки и военнослужащие шестого флота ВМС США займутся тренировкой украинских коллег, обучение пройдут «десятки» человек. Первая группа уже начала обучение в Великобритании (как пишет Sky News, речь идет о 12 моряках), процесс обучения каждой займет три недели.

В британском Минобороны отмечается, что, несмотря на достигнутый прогресс по вопросу вывоза украинского зерна, поставкам все еще мешают российские мины. Уоллес назвал текущую ситуацию «циничной попыткой России сдержать запасы продовольствия», призвав этому помешать.

Российская сторона отвергает эти обвинения. Посол в США Анатолий Антонов назвал соответствующие сообщения «инсинуациями», утверждая, что мировое сообщество уверено в минировании прибрежных вод Черного моря самой Украиной. «Эта практика распространяется на многочисленные социальные и инфраструктурные объекты», — считает дипломат. Об минировании вод украинскими военными говорил и глава МИДа Сергей Лавров.

Великобритания к середине августа обучила более 2,3 тыс. украинских военных в рамках программы, которая стартовала в июне. К этой инициативе уже присоединились Нидерланды, Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Германия и Латвия. «Мы не устанем и будем поддерживать Украину сегодня, завтра и в ближайшие месяцы», — подчеркнул тогда Уоллес.

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О необходимости разминировать украинские порты для успешного экспорта зерна говорили и официальные лица других государств, Турция выражала готовность помочь в случае такой потребности. Представитель турецкого президента Ибрагим Калын в конце июля отметил, что зерно сейчас экспортируется с Украины в условиях неполного разминирования вод, определены только три безопасных коридора.

Помощь в разминировании Украине окажут и США, которые выделят $89 млн на эти цели. Американские военные на эти деньги подготовят 100 групп саперов и закупят технические средства. Госдепартамент США со ссылкой на власти Украины сообщил, что неразминированными остаются 160 тыс. кв. км территории страны.

С необходимостью разминирования территории столкнулись и власти Луганской народной республики, в Народной милиции оценили, что это потребует не менее 20 лет. «Можно сказать, что у нас одно сплошное минное поле», — подчеркнул представитель ведомства Андрей Марочко.