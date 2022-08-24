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Джонсон в третий раз после начала спецоперации на Украине приехал в Киев

Джонсон в третий раз после начала спецоперации приехал в Киев и объявил о пакете помощи
Джонсон в День независимости Украины своим визитом решил подчеркнуть поддержку Киеву. Зеленский наградил его Орденом Свободы
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Oli Scarff / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев в День независимости Украины, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Джонсон отправился туда, чтобы «подчеркнуть непоколебимую и долгосрочную поддержку Великобритании в связи с 31-й годовщиной независимости Украины от Советского Союза», а также объявить о новом пакете помощи в размере £54 млн. В него вошли 2 тыс. беспилотников и баражжирующих боеприпасов, говорится в сообщении правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский также разместил в Telegram видео, на котором видно, как Джонсон выходит из машины и пожимает ему руку.

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Как передает УНИАН, президент Украины вручил премьеру Великобритании Орден Свободы — госнаграду, которая вручается за заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны. Кроме того, имя Джонсона появилось на Аллее смелости в Киеве, которую накануне, к годовщине Дня независимости, Зеленский открыл вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.

Video

Это уже третий визит Джонсона на Украину после начала специальной военной операции и четвертый — с начала года. Джонсон посещал Киев 9 апреля, а также 17 июня. Также британский премьер приезжал в столицу Украины 1 февраля.

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Джонсон 7 июля объявил об отставке с поста премьера и главы Консервативной партии, он останется премьером до избрания преемника. The Telegraph писал, что он перед уходом планирует совершить последнюю поездку в Киев на своей должности.

В июле по итогам телефонных переговоров Джонсон пообещал Зеленскому, что Британия расширит программу подготовки для тысяч украинских военных. До этого британское Минобороны сообщило, что первая группа военнослужащих с Украины прилетела в Британию, где они будут несколько недель проходить курсы. Также Лондон выделил Киеву несколько пакетов военной помощи.

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Наталья Демченко Наталья Демченко, Юлия Выродова Юлия Выродова
Борис Джонсон Великобритания Украина

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании

19 июня 1964 года
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