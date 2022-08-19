Британия направит Украине, Сирии и Восточной Африке гумпомощь на $43 млн
Великобритания направит 36 млн фунтов стерлингов ($43 млн) на помощь Украине, Сирии и Восточной Африке по случаю Международного дня гуманитарной помощи, который отмечают 19 августа, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.
Примерно $18,3 млн от этой суммы (£15 млн) пойдут на поддержку около 200 тыс. украинских беженцев в Польше и внутренне перемещенных лиц в самой Украине. Помощь хотят оказать в первую очередь детям, инвалидам и пожилым людям, которые вынуждены были покинуть места постоянного проживания из-за конфликта.
Восточной Африке перешлют чуть меньше — $16,8 млн или £14 млн. Деньги направят Судану, Эфиопии, Сомали и другим государствам, где, по данным британских властей, примерно 48 млн жителей угрожает голод.
Оставшиеся £7 млн ($8,4 млн) направят беженцам Сирии которые бежали в соседний Ливан на фоне внутреннего конфликта.
Перед распределением деньги перечислят Всемирной продовольственной программе ООН.
Великобритания и другие страны не раз поставляли Киеву гуманитарную и военную помощь. В июне РБК подсчитал на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), что ее совокупный объем превысил $75 млрд, что в 1,6 раз больше годовых доходов украинского госбюджета.
В июне Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что странам Восточной Африки может грозить голод из-за сильнейшей за 40 лет засухи. Последствия от явления усиливают локальные вооруженные конфликты, пандемия коронавируса и нашествие саранчи, а также ситуация на Украине, отметили в организации. Ранее в этой стране были заблокированы большие объемы зерна, однако сейчас их постепенно начали вывозить через Черное море. В ВОЗ полагают, что блокировка поставок спровоцировала рост цен и проблемы с насыщением рынка. В результате от нехватки продовольствия могут пострадать до 80 млн жителей региона, считают в организации.