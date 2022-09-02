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В МИДе призвали не драматизировать ситуацию с агентством «Сохнут»

Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Попытки драматизировать судебный процесс над израильским агентством «Сохнут» в России не оправданы, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Александр Кинщак в интервью «РИА Новости».

«Считаем неоправданными и контрпродуктивными попытки драматизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс многоплановых российско-израильских отношений, которые традиционно носят дружественный характер», — сказал он.

Дипломат объяснил, что судебный процесс над организацией начался из-за «систематических нарушений законов». Между тем Россия настроена развивать отношения с Израилем, отметил Кинщак.

Минюст попросил ликвидировать представительство «Сохнут» в России
Политика
Фото:РБК

«Сохнут» занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работой с еврейскими общинами, образовательными курсами, детскими и молодежными программами. Офисы и партнеры агентства находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

21 июля главное управление Минюста по Москве попросило Басманный суд ликвидировать представительство Еврейского агентства в России.

Издание «13Решет» со ссылкой на документ российских властей в адрес Израиля сообщило, что Кремль заподозрил «Сохнут» в организации «утечки мозгов» из-за репатриации бизнесменов и научных деятелей. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию и указал, что иск Минюста связан с нарушением российского законодательства.

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид предупредил власти России о том, что закрытие «Сохнут» повлияет на двусторонние отношения, а МИД разработает политические меры на случай ликвидации агентства.

Песков призывал не политизировать ситуацию вокруг представительства «Сохнут» и относиться к ней «очень аккуратно». Лапид обращал внимание на взаимные интересы России и Израиля и говорил, что израильское правительство готово к диалогу.

Кремль рассказал о решении президентов Израиля и России по «Сохнуту»
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Ицхак Герцог

9 августа президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог обсудили работу Еврейского агентства по телефону и договорились продолжать контакты по линии ведомств обеих стран.

19 августа Басманный суд Москвы перенес заседание по иску о ликвидации «Сохнут» на месяц. Представитель израильской организации просил назначить «двухмесячную примирительную процедуру», но Минюст выступил против. Суд отказал в назначении такой процедуры, но удовлетворил ходатайство о переносе заседания с целью сформировать позицию по новым письменным доказательствам и постараться устранить выявленные нарушения.

Теги
Сохнут Израиль МИД ликвидация суд
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