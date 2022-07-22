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Кремль опроверг связь требования закрыть «Сохнут» с «утечкой мозгов»

Песков: требование ликвидировать представительство «Сохнут» не связано с «утечкой мозгов»
Требование ликвидировать представительство «Сохнут» связано с соблюдением законодательства, заявил Песков. Ранее с таким требованием в суд обратилось главное управление Минюста по Москве. Израиль решил направить делегацию в Россию
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Требование ликвидировать представительство Еврейского агентства в России («Сохнут»; занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам) не связано с «утечкой мозгов», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это связано с соблюдением российского законодательства. За причинами прошу обращаться в Минюст, который предпринял это решение», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

О том, что «Сохнут» заподозрили в организации «утечки мозгов», ранее сообщил «13Решет». В распоряжении телеканала оказался документ, «направленный российскими властями в Израиль». В нем говорится, что «Сохнут» в первую очередь организует репатриацию граждан России, занятых бизнесом и научной деятельностью, «и их отъезд существенно снижает научный и деловой потенциал России».

Израиль направит делегацию в Россию из-за ситуации с Еврейским агентством
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Еврейское агентство &laquo;Сохнут&raquo; в Москве

Агентство «Сохнут» было основано в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. В России действует представительство агентства, АНО «Сохнут». У организации есть офисы и партнеры в Москве, Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и ряде других российских городов.

Накануне главное управление Минюста по Москве попросило суд ликвидировать представительство «Сохнут» в России. Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер сообщил РБК, что ему неизвестны причины, по которым было принято такое решение. Из-за ситуации вокруг требования закрыть представительство «Сохнут» Израиль направит делегацию в Россию.

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