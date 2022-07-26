Кремль призвал не политизировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут»
Не нужно проецировать ситуацию вокруг представительства агентства «Сохнут» в России на весь комплекс отношений Израиля и России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«К этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к «Сохнут», и не нужно политизировать эту ситуацию», — сказал представитель Кремля.
На прошлой неделе Минюст попросил ликвидировать российское представительство «Сохнута». Оно занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам.
По данным телеканала «13Решет», российские власти заподозрили «Сохнут» в организации «утечки мозгов», желании репатриировать в первую очередь бизнесменов и ученых. В Кремле эту информацию опровергли, заявив, что требование ликвидировать представительство еврейского агентства связано «с соблюдением российского законодательства».
Израиль в связи с ситуацией вокруг «Сохнута» решил направить в Россию свою делегацию. Премьер-министр Яир Лапид предупредил, что закрытие представительства еврейского агентства повлияет на отношения между странами, и поручил МИД Израиля разработать политические меры на этот случай. Само подразделение агентства планирует переместить офис в Израиль и продолжить работу дистанционно, сообщила Jerusalem Post.