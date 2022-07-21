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Минюст попросил ликвидировать представительство «Сохнут» в России

«Сохнут» занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. В начале июля Jerusalem Post сообщила, что российские власти потребовали у организации прекратить деятельность в стране
Фото: РБК
Фото: РБК

Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать представительство Еврейского агентства в России («Сохнут»; занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам), сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.

«Пока назначена досудебная подготовка на 28 июля на 9:20. После досудебной [подготовки] будет назначено заседание. Даты заседания пока нет, дата заседания будет после 28 июля», — сказали в суде.

РБК направил запрос в АНО «Сохнут» и обратился за комментарием в посольство Израиля в Москве.

Агентство «Сохнут» было основано в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. В России действует представительство агентства, АНО «Сохнут». Как сообщается на сайте организации, у нее есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

Еврейское агентство сообщило о требовании прекратить работу в России
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

5 июля Jerusalem Post сообщила, что российское правительство потребовало от руководства «Сохнут» прекратить деятельность в России.

В «Сохнут» в беседе с изданием подтвердили факт получения такого письма. В нем отметили, что в работу подразделения Еврейского агентства в России «время от времени требуется вносить определенные коррективы». «Контакты с властями происходят постоянно, с целью продолжения нашей деятельности в соответствии с правилами, установленными компетентными органами», — сказали изданию в «Сохнут».

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В беседе с РБК представитель агентства отметил, что требования о немедленном прекращении работы подразделения «Сохнут» не поступало. Он также отметил, что Еврейское агентство работает в России в соответствии с требованиями властей, передает NEWSru.co.il. «В настоящий момент мы ведем с ними диалог, чтобы продолжать работать в обычном режиме», — отметил представитель «Сохнут».

По словам источника Jerusalem Post, российские власти заподозрили Еврейское агентство в незаконном сборе информации о российских гражданах. Как пишет газета, «Сохнут» получил требование прекратить деятельность на фоне растущей напряженности в отношениях двух стран из-за позиции Израиля по отношению к российской спецоперации на Украине, его поддержки Киева и президента Владимира Зеленского.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Израиль евреи репатриация Сохнут
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