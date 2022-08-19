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Суд отложил рассмотрение иска о ликвидации «Сохнута» в России

Суд удовлетворил просьбу Еврейского агентства отложить заседание. Больше времени в «Сохнуте» попросили, чтобы «сформировать позицию по новым письменным доказательствам и постараться устранить выявленные нарушения»
Адвокаты Максим Дятлов (в центре) и Андрей Гришаев (справа) на суде по делу о ликвидации агентства &laquo;Сохнут&raquo;
Адвокаты Максим Дятлов (в центре) и Андрей Гришаев (справа) на суде по делу о ликвидации агентства «Сохнут» (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Басманный суд Москвы перенес заседание, где рассматривался иск о ликвидации представительства Еврейского агентства («Сохнут») в России, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Заседание суда перенесли на 19 сентября.

Представитель «Сохнута» на суде просил назначить «двухмесячную примирительную процедуру», но Минюст выступил против, и суд в назначении такой процедуры отказал, пишет «Коммерсантъ». Однако он удовлетворил второе ходатайство Еврейского агентства отложить заседание, «чтобы сформировать позицию по новым письменным доказательствам и постараться устранить выявленные нарушения».

«Сохнут» сообщил о 20,5 тыс. евреев, покинувших Россию с начала операции
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Еврейское агентство занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. В июле Минюст потребовал ликвидировать его российское представительство.

Как сообщал телеканал «13Решет», российские власти заподозрили «Сохнут» в организации «утечки мозгов» и желании в первую очередь организовать репатриацию бизнесменов и ученых. Однако в Кремле связь требования Минюста с «утечкой мозгов» опровергли. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, к «Сохнуту» появились вопросы, связанные с соблюдением российских законов.

На фоне ситуации с «Сохнутом» Россию посетила израильская делегация. Вопрос во время телефонных переговоров также обсудили президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог, которые условились, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран. Однако несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряженности между Москвой и Тель-Авивом, «Сохнут» рассматривает вариант физического ухода из России и продолжения работы в стране уже дистанционно: онлайн или по телефону, пишет Jerusalem Post.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Сохнут евреи репатриация Минюст
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