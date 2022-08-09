Кремль рассказал о решении президентов Израиля и России по «Сохнуту»
Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию с работой в России еврейского агентства «Сохнут», сообщается на сайте Кремля.
«Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», — сообщил Кремль.
Кроме этого Путин и Герцог обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом «богатого исторического наследия» в отношениях между странами. «Говорилось о решающем вкладе Красной Армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», — уточняет Кремль.
21 июля Минюст попросил ликвидировать российское представительство Еврейского агентства АНО «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. У организации есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.
По данным израильского телеканала «13Решет», российские власти заподозрили «Сохнут» в организации «утечки мозгов», желании репатриировать в первую очередь бизнесменов и ученых. В Кремле эту информацию опровергли: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что требование о ликвидации Еврейского агентства связано с соблюдением российского законодательства.
Премьер Израиля Яир Лапид, комментируя претензии российского Минюста говорил, что закрытие «Сохнута» негативно повлияет на отношения между двумя странами, а также в конце июля поручил МИДу разработать политические меры на случай ликвидации Еврейского агентства в России.
Дмитрий Песков на следующий день предложил «не политизировать ситуацию», так как, по его словам, вопросы к соблюдению российского законодательства к агентству «действительно есть».
В Израиле разочарованы переговорами с Россией по вопросу «Сохнута», писала в начале августа The Jerusalem Post со ссылкой на источники, знакомые с деталями встречи. По данным издания, на переговорах обсудили только правовые последствия российских законов, тогда как израильская сторона надеялась, что Москва подскажет, как можно сохранить работу агентства в стране.