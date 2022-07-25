МИД Израиля подготовит «политические меры» на случай ликвидации «Сохнута»

Тель-Авив будет готов принять политические меры в случае закрытия в России агентства «Сохнут», занимавшегося репатриацией. Премьер Израиля Яир Лапид предупредил, что ликвидация агентства навредит отношениям с Россией

Яир Лапид (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Премьер Израиля Яир Лапид поручил МИДу разработать политические меры на случай ликвидации Еврейского агентства в России («Сохнут», занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам), передает Israel Hayom.

Израильская делегация, которая должна была отправиться в Россию для урегулирования ситуации, не смогла вылететь в Москву в субботу, 23 июля, рассказал изданию неназванный собеседник. По его словам, российская сторона не подтвердила их визы.

Правительство Израиля может изменить свою нейтральную позицию в отношении боевых действий на Украине и присоединиться к международным санкциям, предположил бывший посол в России Цви Маген. Он также усомнился, что Еврейское агентство будет ликвидировано. «Сложная политическая и военная ситуация, в которой находятся русские, позволяет Израилю более свободно оказывать давление на Москву», — добавил он.

Организация «Сохнут» обладает офисами и партнерами в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Иркутске, Пятигорске, Самаре, Хабаровске и Новосибирске. Она была основана в 1929 году, способствовала репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство.

Российский Минюст попросил ликвидировать российское представительство Еврейского агентства «Сохнут» 21 июля. После этого израильский премьер-министр сообщил о подготовке делегации, которая должна будет обеспечить продолжение работы «Сохнута». «Я знаю, что была попытка урегулировать по дипломатическим каналам. Эта новость подстегнет евреев к тому, чтобы уехать из России, уехать в Израиль. А работа [«Сохнута»] перестроится как-то, уйдет в онлайн», — заявил РБК президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

По данным Jerusalem Post, агентство втайне начало готовиться к релокации в Израиль, поскольку руководство «Сохнута» сочло невозможным урегулировать в этой ситуации правовой статус. Телеканал «13Решет» сообщил о попавшем в его распоряжение документе, из которого следовало, что российская сторона направила в Израиль объяснение происходящего. В нем говорилось, что «Сохнут» в первую очередь занимается организацией репатриации россиян, которые заняты наукой и предпринимательством, а их отъезд «существенно снижает научный и деловой потенциал России».

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В Кремле исключили такую причину. «Это связано с соблюдением российского законодательства. За причинами прошу обращаться в Минюст, который предпринял это решение», — подчеркнул представитель президента Дмитрий Песков. Премьер Израиля предупредил, что закрытие «Сохнута» негативно отразится на отношении двух стран.

Израиль не присоединялся к санкциям против России, при этом власти страны исключили возможность быть «объездной дорогой» для их обхода. Лавпид говорил, что координацией этого вопроса занимается ряд ведомств: МИД, Минфин, Банк Израиля, Минэкономики, Минэнерго, Управление аэропортов и другие структуры.

«В последние годы в Европе царил мир, принесший человечеству невиданное доселе процветание», — добавил он, подчеркнув, что Израиль поддерживает территориальную целостность Украины и призывает к прекращению боевых действий.

В конце мая Axios сообщил об отказе Израиля позволить США поставить на Украину ракеты Spike. Их производят в Германии по израильской лицензии. Неназванные собеседники издания рассказали, что в израильском Минобороны заявили о намерении посылать на Украину только нелетальную военную технику. Израильский чиновник уточнил Axios причину занятия такой позиции: в случае если российские солдаты погибнут от израильского оружия, Россия может нанести ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.



