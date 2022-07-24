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Израиль предупредил о последствиях закрытия Еврейского агентства в России

Премьер-министр Яир Лапид подчеркнул, что отношения России и Израиля важны для руководства страны. Израиль также намерен отправить в Россию делегацию для переговоров по вопросу «Сохнута»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Закрытие Еврейского агентства в России («Сохнут»; занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам) повлияет на отношения России и Израиля, заявил премьер-министр Яир Лапид.

В ходе обсуждения ситуации под его председательством, Лапид сказал, что отношения с Россией важны для Израиля. Кроме того, подчеркнул он, еврейская община в России велика и ее проблемы обсуждаются на всех официальных переговорах с Москвой.

«Премьер-министр поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву, как только будет получено российское одобрение переговоров, и приложить все усилия для максимизации правового диалога, в то же время продолжая продвигать высокопоставленный политический диалог по этому вопросу». — говорится в сообщении.

Кремль опроверг связь требования закрыть «Сохнут» с «утечкой мозгов»
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

21 июля Минюст попросил ликвидировать российского представительство Еврейского агентства АНО «Сохнут». У него есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

The Jerusalem Post позже сообщила со ссылкой на источники, что организация разрабатывает план по релокации офиса. По данным издания, «агентство тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации». Оно уточнило, что руководство агентства пока не может урегулировать его правовой статус, поэтому работает над созданием дистанционного механизма обращений.

В Кремле утверждали, что требование о ликвидации Еврейского агентства связано с соблюдением российского законодательства и не имеет отношения к возможной «утечке мозгов». До этого израильский канал «13Решет» утверждал, что требование Минюста связано с отъездом из России в Израиль бизнесменов и ученых, из-за чего «существенно снижается научный и деловой потенциал России».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Сохнут Израиль Яир Лапид репатриация
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Еврейское агентство сообщило о требовании прекратить работу в России
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