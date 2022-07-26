В Израиле заявили о готовности к диалогу по вопросу агентства «Сохнут»

Песков ранее заявил, что требование ликвидировать представительство «Сохнута» связано с соблюдением законодательства. Представитель премьер-министра Израиля выразил надежду на диалог по этому вопросу

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Израиль готов к диалогу с Россией по вопросу закрытия представительства агентства «Сохнут» для сохранения важных отношений между государствами, заявил представитель премьер-министра страны, передает The Times of Israel.

«Израильско-российские отношения опираются на наследие, непрерывные связи и взаимные интересы. Еврейская община в этих отношениях занимает центральное место. Если действительно существуют юридические вопросы, возникающие в связи с важной деятельностью Еврейского агентства в России, Израиль, как всегда, готов к диалогу по этому поводу при сохранении важных отношений между странами», — сказал представитель премьер-министра Израиля в ответ на комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее Песков заявил, что у Москвы есть вопросы к агентству «Сохнут» с точки зрения соблюдения российского законодательства. При этом он призвал не политизировать ситуацию и не проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений.

Агентство «Сохнут» было основано в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения Израилем независимости — в израильское государство. В России действует представительство агентства, АНО «Сохнут». Как сообщается на сайте организации, у нее есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

Минюст попросил ликвидировать российское представительство «Сохнута» 21 июля, досудебная подготовка по делу назначена на 28 июля. Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер сообщил РБК, что ему неизвестны причины, по которым было принято такое решение.

По данным телеканала «13 Решет», российские власти заподозрили «Сохнут» в организации «утечки мозгов» — желании репатриировать в первую очередь бизнесменов и ученых. В Кремле эту информацию опровергли, заявив, что требование ликвидировать представительство Еврейского агентства связано «с соблюдением российского законодательства».

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Израиль из-за ситуации вокруг агентства решил направить в Россию свою делегацию. Премьер-министр Яир Лапид предупредил, что закрытие представительства Еврейского агентства повлияет на отношения между странами, и поручил МИД Израиля разработать политические меры на этот случай. Само подразделение агентства планирует переместить офис в Израиль и продолжить работу дистанционно, сообщила Jerusalem Post.