Китай осудил четвертый за месяц визит представителей США на Тайвань

Джозеф Ву и Марша Блэкберн (Фото: blackburn.senate.gov)

Китай выступает против «неофициальных» визитов на Тайвань представителей американских властей, такие поездки нарушают принцип «одного Китая», заявили в МИД страны, передает «Синьхуа».

Комментарий ведомства последовал в связи с приездом на остров члена Республиканской партии США и сенатора от штата Теннесси Марши Блэкберн. 26 августа она опубликовала твит, где написала, что для нее «честь быть в Тайбее, показывая, что Коммунистическая партия Китая не может диктовать США, как вести внешнюю политику».

«Мы предупредили руководство ДПП (находящаяся у власти на Тайване Демократическая прогрессивная партия. — РБК), что попытки склонить внешние антикитайские силы к провокациям «независимости» обречены на провал», — заявили в Пекине.

Блэкберн, следует из сообщений в ее Twitter, посетила в Тайбее банкет в ее честь, организованный МИД Тайваня, а затем провела встречу с президентом страны Цай Инвэнь. Сенатор написала в своем аккаунте, что Тайвань «независим от Китая», является «настоящим другом США» и их «самым сильным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе».

МИД Тайваня поблагодарил Блэкберн за визит и поддержку и заявил, что Тайбей и Вашингтон продолжат сотрудничество, чтобы «предотвратить дальнейшее распространение авторитаризма», говорится в Twitter ведомства.

Ранее в августе еще несколько американских делегаций посетили Тайвань. Самым скандальным был визит «третьего человека в США» Нэнси Пелоси, которая является спикером палаты представителей конгресса страны (вторая палата — сенат).

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Пелоси заявила, что прилетела на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность Вашингтона поддержке острова. При этом в Белом доме указывали, что визит не противоречит принципу «одного Китая», которого придерживается Вашингтон.

Пекин, называвший визит провокацией, после прибытия спикера конгресса на остров начал военные учения в районе Тайваня. Тайбей, в свою очередь, счел их провокацией и попыткой изменить статус-кво в регионе.

Впоследствии на острове побывали еще несколько представителей США — пятеро членов конгресса (сенатор-демократ Эд Марки и члены палаты представителей — демократы Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер, а также республиканка Амата Коулман Радваген) и губернатор штата Индиана Эрик Холкомб.