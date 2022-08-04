Тайвань обвинил Китай в попытке изменить статус-кво в проливе

МИД Тайваня обвинил Китай в «провакационных учениях» и указал на попытки изменения статуса-кво в регионе. Представитель КНР в ответ заявил, что провокацией и вмешательством во внутренние дела Китая стал визит Нэнси Пелоси

Фото: Zuma / ТАСС

Китайские власти пытаются изменить статус-кво в регионе, а объявленные учения являются очередной провокацией, говорится в сообщении МИД Тайваня, передает Reuters.

В дипломатическом ведомстве отметили, что никакая страна не может использовать визит иностранного чиновника, в том числе визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, в качестве предлога для провокаций.

Тайваньский МИД поблагодарил страны G7 за «поддержку мира и стабильности в Индо-Азиатском регионе», а также объявил, что скоординирует свои действия с США в отношении китайских учений.

В то же время официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что проблема Тайваня — не региональный вопрос, но внутреннее дело Китая. «Он (визит Пелоси на Тайван) направлен не на защиту и поддержание «демократических свобод», а нацелен на провокацию и бесцеремонное вмешательство в суверенитет и территориальную целостность Китая», — сказал он.

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.



Официально у США нет отношений с властями Тайваня, но с 1979 года между ними действует закон, по которому Вашингтон может поставлять в регион оборонительное вооружение. При этом американские власти неоднократно заявляли, что поддерживают политику «единого Китая».

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Спецборт Пелоси приземлился на Тайване 2 августа, несмотря на все возражения Пекина. Выйдя из самолета, спикер палаты представителей США сообщила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. 3 августа политик покинула страну.



В ответ на визит спикера Китай объявил о начале масштабных военных учений в акватории Тайваня с проведением «дальнобойных боевых стрельб». МИД КНР выразил решительный протест и заявил, что поездка Пелоси «сильно затронула политическую основу китайско-американских отношений, нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала стабильность в Тайваньском проливе».

США указали, что визит Пелоси соответствует их политике по отношению к Тайваню и не отражает изменений в ней. Никаких причин для того, «чтобы этот визит стал поводом для кризиса, или конфликта, или предлогом, который китайцы могут попытаться использовать для какой-то военной акции», нет, сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире CNN.

В Кремле сочли поездку Пелоси провокационной и ведущей к нарастанию напряженности.