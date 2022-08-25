Тайвань решил увеличить оборонный бюджет почти на 14% из-за Китая

На оборону в 2023 году планируется потратить $19,4 млрд, что на 13,9% больше, чем в этом году. До визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и обострения отношений с КНР власти собирались увеличить военный бюджет на 4%

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Правительство Тайваня планирует увеличить расходы на оборону почти на 14%, чтобы противостоять военной активности Китая, сообщает Bloomberg.

Кабинет министров утвердил план расходов на 2023 год. Затраты на военные нужды составят 586,3 млрд тайваньских долларов ($19,4 млрд), что на 13,9% больше, чем в 2022 году.

Военный бюджет включает дополнительные расходы в размере 108,3 млрд тайваньских долларов на истребители и другую военную технику, сообщает Reuters.

В конце июля издание Taipei Times со ссылкой на источники писало, что власти собираются увеличить оборонный бюджет страны на 4,09% в следующем году, до 382,6 млрд тайваньских долларов ($12,78 млрд), по сравнению с 367,6 млрд тайваньских долларов в этом году.

В начале августа Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Поездка возмутила Пекин, который считает остров своей отколовшейся провинцией, китайская сторона сочла ее попыткой вмешательства во внутренние дела государства со стороны Вашингтона. Целью визита спикера палаты представителей США на Тайвань было создание кризиса в регионе и поиск предлога для наращивания военного присутствия, говорил министр иностранных дел Китая Ван И.

Из-за визита Пелоси Китай устроил крупномасштабные военные учения у берегов Тайваня. Соединенные Штаты и Тайвань осудили китайские маневры. Тайваньский премьер-министр Су Чжэньчан призывал Пекин перестать «показывать мускулы» и обвинил его в том, что тот «наглым образом» использовал вооруженные силы для нарушения региональной стабильности и мира.

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Американский посол в КНР Николас Бернс обвинил китайскую сторону в «создании искусственного кризиса» из-за поездки Пелоси.

После визита американского политика остров посетила уже третья делегация из США за месяц. Россия поддерживает принцип «одного Китая», согласно которому Тайвань является частью КНР, заявляли в российском МИДе.