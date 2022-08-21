На Тайвань прибыл третий за месяц самолет с американским политиком

Дуглас Сю и Эрик Холкомб (Фото: GovHolcomb / Twitter)

Губернатор штата Индиана Эрик Холкомб прибыл с официальным визитом на Тайвань. Об этом он написал в Twitter.

«Я ценю теплый прием на Тайване со стороны Дугласа Сю, тайваньского директора по делам Северной Америки», — говорится в сообщении.

2 августа Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Выйдя из самолета, она сообщила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. 3 августа политик покинула страну.

Тайвань объявил о независимости от Китая в 1949 году, но КНР считает его своей территорией. Аналогичной позиции официально придерживаются и США.

В ответ Китай объявил о санкциях против Пелоси, отменил рабочую встречу представителей военных министерств КНР и США и приостановил сотрудничество с американской стороной в области контроля за наркотиками, борьбы с транснациональной преступностью и возвращения на родину нелегальных иммигрантов. 4 августа Пекин начал военные морские и воздушные учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива.



Замминистра иностранных дел Китая Се Фэн заявил, что Пелоси бросила вызов миру и намеренно совершила провокацию, нарушила принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике между Китаем и США.

14 августа Тайвань посетили пятеро членов конгресса США: сенатор-демократ Эд Марки и члены палаты представителей — демократы Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер, а также республиканка Амата Коулман Радваген.