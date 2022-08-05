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Глава МИД Китая назвал «вопиющей провокацией» визит Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси в&nbsp;парламенте Тайваня
Нэнси Пелоси в парламенте Тайваня (Фото: Central News Agency / Getty Images)

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань был не случайным действием, а «вопиющей намеренной провокацией». Об этом говорится в заявлении главы МИД Китая Вана И, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Китайская сторона считает, что визит Пелоси был заранее спланирован и спровоцирован американской стороной.

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«Если Китай не окажет решительного сопротивления маниакальным, безответственным и крайне иррациональным действиям США, принцип уважения суверенитета и территориальной целостности в международных отношениях станет мертвой буквой, активизируются разного рода сепаратистские и экстремистские силы, а стабильность региона будет серьезно подорвана», — говорится в заявлении.

По словам Ван И, действия США подрывают международную безопасность и международное право. «Действия Пелоси демонстрируют банкротство американской политики, дипломатии и надежности», — добавил он.

Спецборт Пелоси приземлился на Тайване 2 августа, несмотря на возражения Пекина. Выйдя из самолета, спикер палаты представителей США сообщила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. 3 августа политик покинула страну.

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В ответ на визит Китай начал масштабные военные учения в акватории Тайваня. МИД КНР выразил решительный протест и заявил, что поездка Пелоси «сильно затронула политическую основу китайско-американских отношений, нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала стабильность в Тайваньском проливе».

Москва также осудила визит Пелоси. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, напряженность в регионе и вокруг Тайваня была «искусственно спровоцирована» визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. «Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация», — отметил он.

Теги
Китай Ван И Тайвань США Нэнси Пелоси
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