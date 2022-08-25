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Один из двух блоков Запорожской АЭС ввели в работу

Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Сотрудники Запорожской АЭС запустили один из двух энергоблоков станции сразу после ликвидации пожара в охранной зоне и замыкания на линии электропередач, сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в Telegram.

«Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. Велись работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока», — написал он.

Балицкий отметил, что электроснабжение всех городов и районов Запорожской области уже восстановлено.

«Энергоатом» сообщил о первом в истории отключении ЗАЭС от сетей Украины
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Днем 25 августа на Запорожской АЭС сработала система безопасности, сообщили власти города Энергодар. По их версии, это произошло после ночного обстрела ВСУ, который привел к пожару на поле и в подлеске и короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью «просели».

Украинский «Энергоатом» указал, что пожар произошел на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с атомной станцией. Это привело к отключению последней неповрежденной в результате военных действий линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Впервые в истории станция полностью отключилась от сети.

Компания сообщила, что после ликвидации аварии энергосистемы Украины продолжили обеспечивать потребности ЗАЭС в электропитании
через линию связи ЗАЭС — Запорожская ТЭС. Автоматика и системы безопасности заработали в нормальном режиме.

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США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС
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Запорожская АЭС

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Российские войска взяли ее под контроль 28 февраля в рамках военной операции на Украине. Однако формально станция по-прежнему осталась под управлением украинского «Энергоатома».

В июле и августе Россия и Украина обвинили друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Страны G7 и еще 33 страны мира призвали Москву вернуть Киеву контроль над всеми ядерными объектами страны, так как действия России «значительно увеличивают риск ядерной аварии» и «ставят под угрозу население Украины, соседние страны и все мировое сообщество».

Россия отрицает обвинения в использовании Запорожской АЭС в военных целях и настаивает, что не размещает на территории станции тяжелые вооружения.

Теги
Запорожская АЭС Запорожская область энергоблоки военно-гражданские администрации восстановление
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