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Siemens Energy объяснила заявление Канады о передаче шести турбин ФРГ

«Газпром» GAZP ₽181,9 -0,51% Купить

Ситуация с газовыми турбинами Siemens, которые необходимы для работы газопровода «Северный поток», но после ремонта в Канаде из-за санкций не поступили в распоряжение «Газпрома», не изменилась. Оттава в своем заявлении о передаче Германии шести турбин для дальнейшей отправки их в Россию лишь подтвердила уже существующие договоренности, заявили в компании Siemens Energy.

«Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для газопровода «Северный поток» в Германию. Одна из турбин находится в Мюльхайме (город на северо-западе Германии. — РБК) уже несколько недель», — говорится в комментарии, полученном «РИА Новости».

24 августа о решении Оттавы по просьбе Берлина передать ему шесть турбин сообщила глава канадского МИДа Мелани Жоли. По ее словам, Канада по-прежнему не намерена позволять властям России «как-либо оправдывать» политику превращения поставок газа в инструмент давления на Европу.

В «Газпроме» заявили, что на данный момент ни одна из турбин не находится на ремонте в Канаде.

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В середине июня началось снижение прокачки газа по «Северному потоку». К концу июля объем прокачки составлял 20% от его максимальной пропускной способности. Причиной этого стали проблемы с турбинами — одни не были возвращены из ремонта в Канаде, другие остановили для планового технического обслуживания. Однако на Западе решение «Газпрома» о снижении прокачки назвали политическим, а не техническим.

Сначала передать агрегаты в Россию было невозможно из-за введенных Канадой санкций против «Газпрома». Однако затем решение было найдено — Оттава решила направить турбины Берлину, который бы уже передал их Москве.

Siemens Energy и власти ФРГ настаивают, что теперь препятствий для перевозки агрегатов нет. Однако «Газпром» требует, чтобы Запад дал разъяснения по транспортировке турбины, поскольку опасается, что их передачу России сочтут нарушением действующих ограничений.

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