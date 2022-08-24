Захарова заявила о деградации отношений с Латвией из-за сноса памятника

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Латвия продолжает уничтожать «священную память» о борьбе с фашизмом в Европе, один из примеров этого — снос памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков в парке Победы в Риге, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Уничтожение памятника <...> неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия, является вопиющим актом глумления над памятью воинов, освободивших мир от «коричневой чумы», — говорится в комментарии МИДа.

По словам Захаровой, это действие Латвия совершила «вопреки международным обязательствам» и «протестам со стороны собственных граждан». Демонтаж памятника, подчеркнула дипломат, приведет «к дальнейшей деградации двусторонних отношений» Москвы и Риги.

Памятник советским воинам в Риге открыли в 1985 году. В мае этого года, после выхода Латвии из договора с Россией о сохранности воинских мемориалов, в столице страны приняли решение о сносе монумента. Власти указывали, что монумент в парке Победы используется «не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы».

Работы начались 23 августа, первыми были снесены скульптуры трех советских воинов. 24 августа начался демонтаж статуи Родины-матери. Последний элемент мемориального комплекса, 79-метровая стела, еще стоит, сообщает латвийское агентство LETA. Закончить снос всего комплекса намерены к 15 ноября.

Власти Риги указывали, что памятник не представляет художественной ценности, поэтому после сноса все его элементы утилизируют.

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В день начала демонтажа возле мемориала собрались как противники, так и сторонники сноса. В результате латвийская полиция задержала 14 человек из-за конфликтов между двумя группами. МИД России подчеркивал, что снос памятника может стать причиной раскола внутри страны. Российское посольство в Латвии призвало власти страны прекратить преследование жителей, которые высказывают свое мнение по поводу демонтажа монумента.

Следственный комитет России возбудил по факту сноса уголовное дело по ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).