Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 16:03
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 22:18
На Ставрополье разбился вертолет Ми-2 Общество, 22:12
Импорт Британии из России за июнь снизился до исторического минимума Экономика, 22:08
Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС Политика, 22:02
Захарова заявила о деградации отношений с Латвией из-за сноса памятника Политика, 21:53
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 21:48
Постпред Небензя показал в ООН используемые ВСУ мины «Лепесток» Политика, 21:43
УЕФА оштрафует ПСЖ, «Ювентус» и «Милан» минимум на €13 млн Спорт, 21:35
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Frank Media узнал, что экс-глава SberCIB может купить брокера у Da Vinci Финансы, 21:20
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 21:10
Ройзману изберут меру пресечения в Екатеринбурге Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
В Крыму до 8 сентября продлили желтый уровень террористической опасности Политика, 20:53
Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине путем переговоров Политика, 20:47
Политика ,  
0 

Захарова заявила о деградации отношений с Латвией из-за сноса памятника

МИД России: снос памятника советским воинам усилит деградацию отношений Москвы и Риги
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия продолжает уничтожать «священную память» о борьбе с фашизмом в Европе, один из примеров этого — снос памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков в парке Победы в Риге, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Уничтожение памятника <...> неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия, является вопиющим актом глумления над памятью воинов, освободивших мир от «коричневой чумы», — говорится в комментарии МИДа.

По словам Захаровой, это действие Латвия совершила «вопреки международным обязательствам» и «протестам со стороны собственных граждан». Демонтаж памятника, подчеркнула дипломат, приведет «к дальнейшей деградации двусторонних отношений» Москвы и Риги.

СК завел дело из-за демонтажа памятника советским воинам в Риге
Политика
Фото:Ints Kalnins / Reuters

Памятник советским воинам в Риге открыли в 1985 году. В мае этого года, после выхода Латвии из договора с Россией о сохранности воинских мемориалов, в столице страны приняли решение о сносе монумента. Власти указывали, что монумент в парке Победы используется «не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы».

Работы начались 23 августа, первыми были снесены скульптуры трех советских воинов. 24 августа начался демонтаж статуи Родины-матери. Последний элемент мемориального комплекса, 79-метровая стела, еще стоит, сообщает латвийское агентство LETA. Закончить снос всего комплекса намерены к 15 ноября.

Власти Риги указывали, что памятник не представляет художественной ценности, поэтому после сноса все его элементы утилизируют.

Читайте на РБК Pro
Pro
Сила окружения: как лидеру расти вместе с командой
Лекция
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи

Какие советские и российские памятники снесли в 2022 году. Фотогалерея
Фотогалерея 

В день начала демонтажа возле мемориала собрались как противники, так и сторонники сноса. В результате латвийская полиция задержала 14 человек из-за конфликтов между двумя группами. МИД России подчеркивал, что снос памятника может стать причиной раскола внутри страны. Российское посольство в Латвии призвало власти страны прекратить преследование жителей, которые высказывают свое мнение по поводу демонтажа монумента.

Следственный комитет России возбудил по факту сноса уголовное дело по ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

Теги
Латвия Рига МИД снос памятника
Материалы по теме
В Латвии снесли памятник советскому дипкурьеру Теодору Нетте
Политика
В Одессе не смогли решить вопрос о сносе памятника Екатерине II
Политика
Как в Прибалтике избавляются от советских памятников. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter