Мэр Риги заявил, что памятник советским солдатам уничтожат после сноса

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 61,12 (-0,14) Инвестиции, 15:57
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 60,24 (+0,08) Инвестиции, 15:57
В Стамбуле в рамках «зерновой сделки» досмотрели первое судно из Украины Политика, 16:29
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 16:26
В ДНР сообщили о гибели полковника Ольги Качуры Политика, 16:25
Как лечить геморрой и избавиться от запоров: частые вопросы проктологу Pro, 16:25
Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Фоторепортаж Общество, 16:24 
ПСБ продал тонну золота состоятельным клиентам из Москвы Пресс-релиз, 16:22
Бывший глава РУСАДА поприветствовал планы WADA по спорту в США Спорт, 16:14
Россию лишили максимальных квот на ЧМ по фигурному катанию Спорт, 16:13
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«США противоречат сами себе»: мировые СМИ — о визите Пелоси на Тайвань Политика, 16:09
Виртуальный поп-артист Парнишка — о хитах, анонимности и индустрии Стиль, 16:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:06
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 16:06
Швейцария присоединилась к санкциям против российского золота Политика, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:57
Война санкций ,  

Мэр Риги заявил, что памятник советским солдатам уничтожат после сноса

Мэр Риги Стакис: памятник советским солдатам уничтожат после сноса
Эксперты Музея оккупации считают, что у памятника нет художественной ценности, добавил мэр Риги. Власти уже выбрали компанию, которая займется сносом, но отказались раскрыть ее название из соображений безопасности
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Ни один из элементов памятника воинам Советской армии в Риге, который власти латвийской столицы решили демонтировать, не представляет художественной ценности, а потому после завершения разборки все детали будут утилизированы. Об этом заявил в интервью программе Rīta panorāmā мэр Риги Мартиньш Стакис, сообщает портал Delfi.

По словам Стакиса, отсутствие художественной ценности установили эксперты рижского Музея оккупации и к настоящему времени уже выбрана компания, которая будет проводить работы по демонтажу созданного к 40-летию победы в Великой Отечественной войне мемориального комплекса, разбирать который планируется по частям. Однако название этой компании мэр не сообщил, объяснив это решение соображениями безопасности. По той же причине не раскрываются и сроки начала работ по демонтажу.

В четверг, 4 август, в закрытом режиме пройдет заседание Комитета по финансовым и административным делам Рижской думы, на котором будет принято решение о выделении средств для финансировании демонтажа мемориала. В этот же день руководство города даст пресс-конференцию, на которой сообщит о новостях, связанных с планами сноса памятника, сообщает пресс-служба Рижской думы.

СК проверит законность сноса памятника советским солдатам в Риге
Политика
Полицейское оцепление вокруг памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков

Конкурс на лучший проект памятника в честь победы в Великой Отечественной войне и освобождения Риги от немецких войск был объявлен в 1976 году. К строительству памятника, центральная колонна которого высотой 79 метров символизирует праздничный салют, приступили в декабре 1982 года. Мемориал, частью которого стали бронзовые фигуры бойцов Советской армии и Родины-матери, был открыт 5 ноября 1985 года.

В середине мая 2022 года депутаты Рижской думы большинством голосов (39 — «за», 13 — «против») приняли решение о демонтаже памятника. По неофициальным данным, на проведение всех работ может потребоваться €2,1 млн. 3 августа Стакис сказал, что стоимость демонтажа памятника составляет всего около 10% от стоимости всего проекта, потому что после этого территорию комплекса планируется превратить в парк.

В мае 2022 года вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс говорил, что после демонтажа монумента Россия сможет забрать составляющие его элементы. В 2016 году изображение памятника в Риге было размещено на аверсе выпущенной в России монеты в 5 руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Статьи
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи
Pro
Фото: David Paul Morris / Getty Images Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль
Прогнозы
Pro
Акции Peloton рухнули на 91%. Сработает ли план спасения от нового CEO
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России
Кейсы
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Латвия Рига памятник
Материалы по теме
Мэр Николаева объяснил демонтаж памятника Пушкину с постамента
Общество
Россия обратилась к Литве из-за проблем с банком, обслуживающим транзит
Политика
Рижская дума одобрила снос памятника советским солдатам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter