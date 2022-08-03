Мэр Риги заявил, что памятник советским солдатам уничтожат после сноса

Эксперты Музея оккупации считают, что у памятника нет художественной ценности, добавил мэр Риги. Власти уже выбрали компанию, которая займется сносом, но отказались раскрыть ее название из соображений безопасности

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Ни один из элементов памятника воинам Советской армии в Риге, который власти латвийской столицы решили демонтировать, не представляет художественной ценности, а потому после завершения разборки все детали будут утилизированы. Об этом заявил в интервью программе Rīta panorāmā мэр Риги Мартиньш Стакис, сообщает портал Delfi.

По словам Стакиса, отсутствие художественной ценности установили эксперты рижского Музея оккупации и к настоящему времени уже выбрана компания, которая будет проводить работы по демонтажу созданного к 40-летию победы в Великой Отечественной войне мемориального комплекса, разбирать который планируется по частям. Однако название этой компании мэр не сообщил, объяснив это решение соображениями безопасности. По той же причине не раскрываются и сроки начала работ по демонтажу.

В четверг, 4 август, в закрытом режиме пройдет заседание Комитета по финансовым и административным делам Рижской думы, на котором будет принято решение о выделении средств для финансировании демонтажа мемориала. В этот же день руководство города даст пресс-конференцию, на которой сообщит о новостях, связанных с планами сноса памятника, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Конкурс на лучший проект памятника в честь победы в Великой Отечественной войне и освобождения Риги от немецких войск был объявлен в 1976 году. К строительству памятника, центральная колонна которого высотой 79 метров символизирует праздничный салют, приступили в декабре 1982 года. Мемориал, частью которого стали бронзовые фигуры бойцов Советской армии и Родины-матери, был открыт 5 ноября 1985 года.

В середине мая 2022 года депутаты Рижской думы большинством голосов (39 — «за», 13 — «против») приняли решение о демонтаже памятника. По неофициальным данным, на проведение всех работ может потребоваться €2,1 млн. 3 августа Стакис сказал, что стоимость демонтажа памятника составляет всего около 10% от стоимости всего проекта, потому что после этого территорию комплекса планируется превратить в парк.

В мае 2022 года вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс говорил, что после демонтажа монумента Россия сможет забрать составляющие его элементы. В 2016 году изображение памятника в Риге было размещено на аверсе выпущенной в России монеты в 5 руб.