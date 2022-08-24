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МИД предупредил Латвию о расколе внутри страны из-за сноса памятников

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Латвийские власти, приняв решение о сносе мемориала Освободителям Риги, рискуют спровоцировать раскол внутри страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Они рискуют полным расколом внутри своей страны. Абсолютным — не просто временным нарушением общественного спокойствия, а стравливанием людей и невозможностью гармоничного существования граждан своей же страны, которые знают историю, которые помнят, у которых есть история их семьи; несмотря на это, они все равно будут делать так, как они делают, это их миссия», — сказала Захарова.

В Риге начали снос памятника советским воинам
Политика

23 августа в Риге начался снос памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков. Мемориал состоит из трех архитектурных объектов: 79-метровой колонны, увенчанной пятиконечной звездой, и бронзовых скульптур — Родины-матери и трех советских воинов. По данным латвийского портала Delfi, скульптуры воинов уже снесены. Работы по демонтажу мемориала продолжатся, их планируют завершить к 15 ноября.

Монумент расположен в рижском парке Победы на левом берегу реки Даугавы. Памятник открыли в 1985 году.

Перед сносом возле памятника прошли акции протеста — как сторонников демонтажа, так и противников. Ранее партия «Русский союз Латвии» подавала заявку на проведение митинга против сноса, но власти ее не согласовали.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. — РБК). В ведомстве снос памятника расценивают как действия против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.

Теги
Латвия снос памятников Мария Захарова
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