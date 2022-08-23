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СК завел дело из-за демонтажа памятника советским воинам в Риге

В СК считают, что снос памятника «направлен против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом»
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков в Риге, сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. — РБК). Действия по уничтожению памятника советским войнам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», — говорится в сообщении.

Снос памятника начался 23 августа. Мемориал состоит из трех архитектурных объектов: 79-метровой колонны, увенчанной пятиконечной звездой, и бронзовых скульптур — Родины-матери и трех советских воинов. Как сообщает латвийский портал Delfi, скульптуры воинов уже снесены. Работы по демонтажу мемориала продолжатся, их планируют завершить к 15 ноября.

Какие советские и российские памятники снесли в 2022 году. Фотогалерея
Фотогалерея 


Монумент расположен в рижском парке Победы на левом берегу реки Даугавы. Памятник открыли в 1985 году.

В мае этого года Латвия вышла из договора с Россией о сохранности воинских мемориалов, после чего Рижская дума одобрила демонтаж монумента в парке Победы. В том же месяце в городе прошел митинг, участники которого требовали сноса советских памятников и переименования улиц и площадей.

Власти города в августе указали, что ни один из компонентов мемориала не представляет художественной ценности, поэтому после сноса их утилизируют.

Перед сносом возле памятника прошли акции протеста — как сторонников демонтажа, так и противников. Ранее партия «Русский союз Латвии» подавала заявку на проведение митинга против сноса, но власти ее не согласовали.

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Лилия Пашкова
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