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Какие советские и российские памятники снесли в 2022 году. Фотогалерея

После начала специальной военной операции на Украине страны Восточной и Северной Европы начали демонтировать советские памятники. Решения о сносе культурных объектов коснулись не только военных монументов, но и памятников русским писателям и поэтам. Подробнее об их демонтаже — в фотогалерее РБК
Памятник солдатам Красной Армии, Хжовице, Польша
Фото:gov.pl
Фото: gov.pl

Памятник был установлен в 1949 году на месте захоронения 620 красноармейцев, погибших на 1-м Украинском фронте. На обелиске были красная звезда и надпись на польском и русском языках: «Вечная слава героям Советской армии, павшим за свободу народов в 1945 году».

23 марта в прямом эфире польского телеканала TVP транслировался демонтаж памятника солдатам Красной армии в Хжовице. «Таким памятникам <...> нет места в публичном пространстве свободной, независимой, демократической Польши. Красным звездам нет места в публичном пространстве свободной Европы», — заявил директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий во время сноса памятника.

Памятник воинам Красной Армии, Седльце, Польша
Фото:ipn.gov.pl
Фото: ipn.gov.pl

Памятник в Седльце был воздвигнут сразу после окончания Второй мировой войны. Первоначально его установили на месте захоронения 130 солдат Красной армии. Позже захоронение перенесли на военное кладбище, а памятник — на окраину города.

20 апреля стало известно о сносе трех памятников на территории Польши (в Седльце, Гончарско и Мендзыблоци). В этот же день состоялся брифинг с участием президента Института национальной памяти Польши. На встрече он подчеркнул, что Институт национальной памяти, выполняя свои уставные задачи, не прикасается к кладбищам, являющимся местами вечного упокоения. Также он заявил, что Институт национальной памяти будет реализовывать закон 2016 года о декоммунизации публичного пространства и запрет на продвижение тоталитарных символов в публичном пространстве.

Памятник советским солдатам, Гончарско, Польша
Фото:ipn.gov.pl
Фото: ipn.gov.pl

На памятнике в польском селе Гончарско была надпись «Вечная слава героям, павшим за честь и независимость советской родины».

В Институте национальной памяти Польши заявили, что снесенные памятники не будут храниться в специальных «резервах»: «Часть их элементов будет храниться в Институте национальной памяти, но мы не планируем показывать снесенные памятники, которые несколько десятилетий пропагандировали тоталитарную систему».

Памятник советским солдатам, Мендзыблоци, Польша
Фото:ipn.gov.pl
Фото: ipn.gov.pl

Композиция памятника советским солдатам в Мендзыблоци состояла из двух элементов: гранитного валуна и пьедестала. На памятнике было написано, что он воздвигнут в честь 99 солдат Войска польского и 9 солдатам Советской армии, погибших в конце января 1945 года во время освобождения Злотува.

Памятник Пушкину, Тернополь, Украина
Фото: Mykola Vasylechko / Wikipedia
Фото: Mykola Vasylechko / Wikipedia

9 апреля власти Тернополя демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Он был передан городскому дорожному ремонтно-строительному предприятию на безвозмездное хранение. Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил: «Все русское нужно демонтировать, в том числе памятник русскому писателю».

Памятник советским воинам, Кедайняй, Литва
Фото:kedainiai.lt
Фото: kedainiai.lt

В августе 1944 года при освобождении города Кедайняй погибли 117 солдат и офицеров Советской армии. Они были захоронены в братской могиле, а в городе установлен памятник. Как сообщило литовское СМИ LRT, этот памятник был демонтирован 25 апреля. В этот же день был снесен еще один памятник советским воинам на кладбище Шета.

«Относительно обоих памятников мы получили ответы от Департамента культурного наследия, что скульптуры не имеют ценных свойств, не охраняются, и поэтому их удаляют», — сказал глава администрации района Арунас Кацявичюс.

Монумент Дружбы народов России и Украины, Киев, Украина
Фото:Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Монумент был открыт 7 ноября 1982 года в честь 60-летия образования СССР и празднования 1500-летия Киева. Он символизировал дружбу между народами России и Украины. В композиции было три скульптурных элемента: титановая арка в форме радуги, бронзовая статуя рабочих и гранитная стела.

26 апреля в Киеве начали демонтаж бронзового памятника советской эпохи. При проведении работ фигура российского рабочего была случайно обезглавлена. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что арка останется на месте, но будет переименована в «Арку свободы украинского народа».

Танк на площади Победы, Житомир, Украина
Фото:Wikipedia
Фото: Wikipedia

Танк на площади Победы в Житомире был установлен в 1965 году в честь 20-й годовщины Победы. На постаменте была табличка с надписью: «Советским воинам от житомирян. Построено в честь 20-летия Победы над немецкими фашистами. 1965 год».

В апреле мэр Житомира Сергей Сухомлин заявлял, что монумент будет снесен 9 мая: «По поводу так называемого празднования Дня Победы: 9 мая мы будем переносить танк с площади Победы». Танк демонтировали раньше объявленной даты — 5 мая.

Памятник Горькому, Кегичевка, Украина
Фото:Matiola13Y13 / Wikipedia
Фото: Matiola13Y13 / Wikipedia

15 апреля «Суспільне Харків» сообщил, что в Кегичевке Харьковской области решили демонтировать памятник писателю Максиму Горькому. 19 мая стало известно о сносе памятника.

Еще один памятник Максиму Горькому был демонтирован в Виннице, об этом сообщили «РИА Новости» 29 апреля. 14 августа стало известно о сносе бюста писателя в украинском городе Александрия.

Памятник Пушкину, Николаев, Украина
Фото:Георгий Долгопский / Wikipedia
Фото: Георгий Долгопский / Wikipedia

В 1988 году в Николаеве был открыт сквер Пушкина с памятником писателю. Скульптура внесена в перечень памятников культурного наследия.

21 мая стало известно о том, что в Николаеве убрали памятник русскому поэту. По словам мэра города Александра Сенкевича, памятник Пушкину убрали, чтобы предупредить возможные акты вандализма.

Памятник Пушкину, Чернигов, Украина
Фото:Wikipedia
Фото: Wikipedia

Бронзовый бюст Александра Пушкина установили в Чернигове в 1900 году на средства, собранные жителями города. В 2017 году бюст Пушкина был украден, но позже его нашли и вернули на место.

30 апреля стало известно, что памятник Пушкину в Чернигове демонтировали силами 119-й бригады теробороны города. Бюст передали в музей.

Памятник советским воинам-освободителям, Клайпеда, Литва
Фото:Alexander Welscher / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Alexander Welscher / dpa / picture-alliance / ТАСС

4 июля «Известия» со ссылкой на литовское СМИ LRT сообщили о сносе памятника советским воинам-освободителям в Клайпеде. «Я могу подтвердить, что действительно, насколько мне известно, работы по демонтажу начались. Я не могу ответить, как долго они продлятся. С утра начался демонтаж, но все идет по плану, по плану демонтаж и вывоз», — заявил мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

Посольство России в Литве прокомментировало демонтаж: «Снос мемориала советским воинам-освободителям в Клайпеде вызывает горечь и негодование. Голос разума, а также требования внушительной части клайпедчан отказаться от этого намерения так и не были услышаны властями».

Памятник Пушкину, Запорожье, Украина
Фото:Анатолий Мережко / Wikipedia
Фото: Анатолий Мережко / Wikipedia

Памятник Александру Пушкину установили в Запорожье более 20 лет назад — в конце 1990-х годов — «в знак отличия о нахождении великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года».

26 июля по разрешению Запорожской мэрии монумент был демонтирован и убран на хранение. «Где именно, мы не разглашаем. Он будет храниться там, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе», — заявил представитель горсовета.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что при взятии города под контроль памятник будет восстановлен.

Памятник «Мир во всем мире», Хельсинки, Финляндия
Фото:Стоян Ненов / Reuters
Фото: Стоян Ненов / Reuters

На фото: украинские флаги на памятнике «Мир во всем мире», 26 мая 2022

В 1990 году в Хельсинки установили скульптуру «Мир во всем мире», подаренную Москвой. Хельсинки преподнес ответный подарок Москве — скульптуру Антти Неувонена «Дети мира». Монумент «Мир во всем мире» вызывал неоднозначную реакцию: вандалы неоднократно пытались закрасить его, а в 2010 году взорвать с помощью газового баллона.

8 августа памятник демонтировали, объяснив это строительством трамвайных путей на улице, где он был расположен. Монумент направили в музейный склад на хранение.

Памятник советским воинам, Пярну, Эстония
Фото:Minnekon / Wikipedia
Фото: Minnekon / Wikipedia

Памятник в Старом парке в Пярну был установлен на месте воинского захоронения. На нем была нанесена надпись: «Павшим за свободу трудового народа в 1905, 1917, 1924 и 1941−1944».

8 августа монумент был демонтирован, а останки солдат эксгумированы. Как сообщает эстонское издание ERR, они будут перезахоронены на местном кладбище, туда же перенесут памятник.

Вице-мэр Пярну Меэлис Кукк заявил: «Горуправа Пярну требовала перенести данный мемориал еще 10 лет назад. Но ответ был отрицательным как со стороны Департамента охраны памятников старины, так и комиссии по воинским захоронениям. И теперь, после неизвестно скольких попыток, вопрос разрешился. Это случилось, памятник спокойно перенесли, а останки получат свое законное место в освященной земле на кладбище Уулу. Городское пространство станет лучше, чище и будет соответствовать нашим желаниям, воле и эпохе».

Танк Т-34, Нарва, Эстония
Фото:Сергей Степанов / AP
Фото: Сергей Степанов / AP

В июле 1944 года Красная армия форсировала реку Нарву под командованием генерала Федюнинского. К 25-летию со дня Победы на этом месте был установлен монумент — танк Т-34, который позже также называли «Нарвский танк».

Утром 16 августа 2022 года начались демонтаж и перемещение танка в военный музей в Виймсе. Глава нарвского отделения Eesti 200 (либеральная политическая партия Эстонии. — РБК) Денис Ларченко сказал: «Мы должны принять решение о будущем советских памятников в Нарве, и нарвчане должны сделать это для себя. <...> Никто в Нарве не хочет повторения еще одной бронзовой ночи (беспорядки в апреле 2007 года в Таллине, связанные с переносом советского памятника. — РБК), и мы найдем решение этого вопроса в тесном сотрудничестве с местными организациями».

17 августа издание ERR сообщило о местных жителях, которые начали собираться на месте, где был установлен танк. Старший сотрудник правоохранительных органов северной префектуры Таави Кирсс сообщил о задержании 11 человек за два дня.

Памятник красноармейцам, Мальборк, Польша
Фото:Karol.K.Rabenda / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Karol.K.Rabenda / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

9 августа польское СМИ TVP INFO сообщило о сносе советского памятника в Мальборке. По данным издания, ранее убрать памятник не удавалось, так как не было доподлинно известно, есть ли под ним человеческие останки. В марте 2022 года мэр Мальборка Марек Харжевки заявил: «Мы получили заверение от президента Института национальной памяти, что у учреждения есть документы и сведения о том, что кладбища там нет и памятник можно убрать, но работы вести, не углубляясь в землю».

Мальборкский портал сообщил, что Институт национальной памяти направил письмо мэру города и предложил сотрудничество в демонтаже памятника, а также последующее размещение иной формы увековечивания памяти жертв войны на этом месте.

Мемориальная доска Михаилу Булгакову, Киев, Украина
Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

2 июня 2017 года на здании, где сейчас находится кафедра Института филологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, установили мемориальную доску писателю Михаилу Булгакову. На доске была надпись на украинском языке: «В этом здании бывшей Первой киевской гимназии учился писатель Михаил Булгаков».

15 августа ТАСС со ссылкой на украинское издание «Цензор» сообщило, что мемориальную доску Михаилу Булгакову демонтировали по инициативе общественной организации «Экспертный корпус». Как сказала представительница объединения Татьяна Швидченко, снос памятной доски — это «вопрос безопасности и достоинства».

Памятник советским воинам-освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, Рига, Латвия
Фото:Roman Koksarov / AP
Фото: Roman Koksarov / AP

В 1974 году ЦК Коммунистической партии Латвии и Совет Министров ЛССР приняли решение о строительстве памятника в Риге. Он был построен в 1982-1985 годах.

13 мая 2022 года Рижская дума на внеочередном заседании приняла решение о демонтаже монумента. Партия «Русский союз Латвии» подавала заявку на проведение митинга против сноса памятника в рижском Парке Победы 22 августа, но он был запрещен. 23 августа начался демонтаж памятника.

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Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа памятник снос памятников Украина Литва Эстония Финляндия Александр Пушкин Михаил Булгаков Латвия
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