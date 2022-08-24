Посольство назвало вандализмом снос памятника советским воинам в Риге

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 16:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:48
Президент ФНЛ назвал условие для вхождения в лигу клубов из Крыма Спорт, 17:45
Разработчики Ethereum обновили дорожную карту «Слияния» Крипто, 17:42
В Австралии полиция задержала мечтавшую всю жизнь об аресте пенсионерку Life, 17:40
Тарасова фразой «невелика потеря» оценила переезд фигуристки в Израиль Спорт, 17:38
Стала известна рублевая стоимость необычного смартфона из Китая Life, 17:38
Запорожская ВГА сообщила о новом обстреле Энергодара Политика, 17:36
Минспорт решил провести футбольный турнир с командами из Крыма и Донбасса Спорт, 17:35
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Навка поддержала переход российской фигуристки в сборную Израиля Спорт, 17:34
Какие пять вещей должны быть в гардеробе каждой женщины РБК и Charuel, 17:33
Макрон объявил о конце изобилия в Европе Политика, 17:29
Настоящие «убийцы Tesla». Как китайцы из BYD захватывают мир Авто, 17:16
Джонсон в третий раз после начала спецоперации на Украине приехал в Киев Политика, 17:11
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 17:10
Политика ,  
0 

Посольство назвало вандализмом снос памятника советским воинам в Риге

Посольство России осудило снос памятника советским воинам в Риге и направило ноту в МИД
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Демонтаж памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков в парке Победы в Риге представляет собой «варварский» акт, Россия вправе ответить на него, говорится в Telegram-канале посольства страны в Латвии.

«Расцениваем эту варварскую русофобскую выходку, получившую одобрение высшего руководства республики, как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов», — говорится в сообщении дипмиссии.

Российские дипломаты также отметили, что власти Латвии преследуют несогласных с их действиями. Посольство считает, что это демонстрирует «грубое пренебрежение Ригой принятыми в цивилизованном мире нормами поведения», в связи с этим дипмиссия призвала международное сообщество «дать адекватную оценку откровенно неприемлемой ситуации».

Посольство также потребовало, чтобы латвийские власти прекратили «полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение», а также указало, что в МИД страны направлена нота, согласно которой «российская сторона оставляет за собой право на ответные меры».

В Одессе не смогли решить вопрос о сносе памятника Екатерине II
Политика
Памятник основателям Одессы

Демонтаж монумента, который открыли в 1985 году, начался накануне, 23 августа. Мемориал включает в себя несколько скульптур: 79-метровую стелу, статуи Родины-матери и трех воинов. Скульптуры бойцов уже снесены. Как пишет местный портал Delfi, 24 августа идет снос Родины-матери. Завершить работы намерены к 15 ноября.

Решение о демонтаже памятника было принято в мае, после того как Латвия вышла из договора с Россией о сохранности воинских мемориалов. Власти Риги посчитали, что ни один из элементов мемориала не представляет художественной ценности, поэтому после сноса их утилизируют.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Осталось всего пять штук»: как написать продающий текст — правила и табу
Инструкции
Pro
Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли
Инструкции
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи

В день начала демонтажа возле памятника собрались как противники, так и сторонники сноса. В результате латвийская полиция задержала 14 человек из-за конфликтов между двумя лагерями.

Следственный комитет России возбудил по факту сноса уголовное дело по ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

Теги
Латвия Рига посольство России снос памятника
Материалы по теме
МИД предупредил Латвию о расколе внутри страны из-за сноса памятников
Политика
Президент Латвии призвал «изолировать» нелояльных русских
Политика
В Латвии снесли памятник советскому дипкурьеру Теодору Нетте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter