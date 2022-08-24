Посольство назвало вандализмом снос памятника советским воинам в Риге

Посольство России осудило снос памятника советским воинам в Риге и направило ноту в МИД

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Демонтаж памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков в парке Победы в Риге представляет собой «варварский» акт, Россия вправе ответить на него, говорится в Telegram-канале посольства страны в Латвии.

«Расцениваем эту варварскую русофобскую выходку, получившую одобрение высшего руководства республики, как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов», — говорится в сообщении дипмиссии.

Российские дипломаты также отметили, что власти Латвии преследуют несогласных с их действиями. Посольство считает, что это демонстрирует «грубое пренебрежение Ригой принятыми в цивилизованном мире нормами поведения», в связи с этим дипмиссия призвала международное сообщество «дать адекватную оценку откровенно неприемлемой ситуации».

Посольство также потребовало, чтобы латвийские власти прекратили «полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение», а также указало, что в МИД страны направлена нота, согласно которой «российская сторона оставляет за собой право на ответные меры».

Демонтаж монумента, который открыли в 1985 году, начался накануне, 23 августа. Мемориал включает в себя несколько скульптур: 79-метровую стелу, статуи Родины-матери и трех воинов. Скульптуры бойцов уже снесены. Как пишет местный портал Delfi, 24 августа идет снос Родины-матери. Завершить работы намерены к 15 ноября.

Решение о демонтаже памятника было принято в мае, после того как Латвия вышла из договора с Россией о сохранности воинских мемориалов. Власти Риги посчитали, что ни один из элементов мемориала не представляет художественной ценности, поэтому после сноса их утилизируют.

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В день начала демонтажа возле памятника собрались как противники, так и сторонники сноса. В результате латвийская полиция задержала 14 человек из-за конфликтов между двумя лагерями.

Следственный комитет России возбудил по факту сноса уголовное дело по ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).