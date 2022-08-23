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Небензя призвал ООН осудить убийство Дугиной

Церемония прощания с Дарьей&nbsp;Дугиной
Церемония прощания с Дарьей Дугиной (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Москва призывает Совет безопасности Организации Объединенных Наций и ее руководство осудить убийство политолога Дарьи Дугиной, заявил постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция велась на сайте ООН.

«Мы призываем Совет и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима», — сказал он, указав, что это убийство уже осудили в Госдепе США (представитель ведомства при этом вину ни на кого не возлагал).

По словам Небензи, совершившая подрыв автомобиля Дугиной женщина была связана с батальоном «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Дарья Дугина была философом и политологом. Как и ее отец Александр Дугин, она продвигала теорию евразийства, которая предполагает, что Россия является ядром евразийского пространства и противостоит атлантизму США и Великобритании. Дугина выступала за консерватизм и национал-большевизм в России, оформление новой «русской идеи».

Она поддерживала военную операцию России на Украине. В июне этого года Дугина ездила в Донбасс и была в подвалах «Азовстали» в Мариуполе, где держали оборону украинские военные. Об этом она рассказывала в видео на YouTube. В июле этого года Дугина попала под британские санкции. Александр Дугин находится под санкциями США из-за Украины, также ограничения против него ввели Канада и Австралия.

29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа при подрыве ее автомобиля в районе поселка Большие Вязёмы в Подмосковье. Она возвращалась с фестиваля «Традиция», Дугин был в другой машине. Следственный комитет счел убийство заказным.

В Госдепе США заявили, что осуждают любые убийства мирных жителей, где бы они ни произошли.

По версии ФСБ, преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. Они жили в том же доме, что и Дугина, а после подрыва автомобиля выехали через Псковскую область в Эстонию, заявила ФСБ, обнародовав видео с передвижениями подозреваемой.

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Мужчина, которого госагентство «РИА Новости» назвало отцом Вовк, сообщил, что раньше она служила в ВСУ, но уволилась, а после начала боевых действий уехала во Францию как беженка, однако затем вернулась в Польшу и на Украину. Он рассказал, что за несколько дней до убийства Дугиной дочь звонила ему из Литвы, а о планах поехать в Россию он ничего не слышал.

В Киеве отвергли обвинения в подготовке убийства Дугиной. Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу назвал данные ФСБ частью длинной цепочки провокаций России и обвинил Москву в попытках оказать на Таллин давление из-за поддержки Украины.

Теги
Дарья Дугина Василий Небензя Совбез ООН
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