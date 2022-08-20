Близ села Оленевка в Крыму сработала система ПВО

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В окрестностях села Оленевка в Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в Telegram советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Два часа назад в окрестностях [Оленевки] отработала система ПВО, и украинские паблики начали писать, что туристы покидают полуостров, и вбрасывать старое видео. Это же видео я снял в Оленевке на фестивале «Экстрим-Крым» две минуты назад», — написал он.

Накануне Крючков сообщил о срабатывании системы ПВО в курортной Евпатории на западе Крыма. 20 августа глава республики Сергей Аксенов написал в Telegram, что средства ПВО поразили цель на западе полуострова. «На данный момент системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом. Пострадавших и материального ущерба нет», — уточнил он позднее.

Система ПВО вчера сработала и в Севастополе, сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, был сбит беспилотник. В субботу утром он рассказал, что в крышу штаба Черноморского флота попал дрон. «К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал сначала он в Telegram. Позднее Развожаев уточнил, что беспилотник «был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота)». Дрон был сбит над штабом флота, после чего упал на крышу и загорелся, добавил губернатор.