В Кузбассе пожилым и предпринимателям рекомендовали носить маски
Роспотребнадзор в Кузбассе на фоне роста заболеваемости коронавирусом рекомендовал предпринимателям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, соблюдать масочный режим. Об этом говорится на сайте ведомства.
«В связи с сохраняющимся ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, в целях предупреждения распространения COVID-19, управление Роспотребнадзора по Кемеровской области рекомендует для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в особенности лицам старше 65 лет, а также тем, у кого диагностированы хронические заболевания, обеспечить соблюдение масочного режима», — сказано в сообщении.
В ведомстве рекомендовали носить маски в общественном транспорте, социальных и медицинских учреждениях, а также в местах работы или учебы.
17 августа губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев говорил, что необходимости вводить в регионе масочный режим или другие антиковидные ограничения нет. «Рост есть, но заболевания проходят в легкой форме, смертность очень низкая. Оснований вводить жесткие ограничительные меры нет никаких», — сказал он.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски жителям регионов, в которых показатель заболеваемости составляет выше 50 случаев на 100 тыс. населения. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальным органам активизировать разъяснительную работу с населением, а также уделить особое внимание работе с лицами из групп риска: старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями.
Меры приняты в связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он был зафиксирован с середины июля. Если в начале месяца в сутки выявляли около 3 тыс. заразившихся коронавирусом, то к концу месяца заболеваемость выросла в несколько раз. Так, за последние сутки в стране выявили 37 тыс. новых случаев заболевания, еще 65 человека скончались. В Кемеровской области выявили 479 новых случаев заболевания. За сутки умерли три человека.