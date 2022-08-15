В Санкт-Петербурге и республике Алтай рекомендовали вернуться к масочному режиму

В Санкт-Петербурге и на Алтае рекомендовали вернуться к масочному режиму

Еще два региона возвращаются к рекомендациям по ношению масок, в том числе и Санкт-Петербург. Обязательное ношение масок пока вернул только один регион — Бурятия

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал жителям города вновь начать носить маски в общественных местах. Рекомендацию он озвучил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

«Рекомендую носить маски в общественных местах», — сказал он (цитата по «Фонтанке»). Беглов напомнил, что пандемия все еще продолжается. «Лучше сделать прививку и обезопасить себя и своих родных, близких, коллег по работе», — добавил он.

Кроме того, рекомендательный масочный режим вновь введен в республике Алтай, об этом сообщил РБК пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. «В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией решением оперативного штаба внесены изменения в «антиковидное» распоряжение правительства региона. Согласно документу, на территории Республики Алтай рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов и иных мест общественного пользования.», — объяснил он.

«Характер пока рекомендательный. Речи об обязательном ношении масок нет, но исходя из эпидситуации оперштаб рекомендует соблюдать масочный режим в общественных местах», — подчеркнул Максимов

В Санкт-Петербурге, как и по всей России, заболеваемость вновь начала расти в конце июля. Сегодня, 15 августа, в городе выявили 3782 новых заражения — рекорд с начала марта. Госпитализированы 112 человек, умерли 11.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки. Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Коронавирусные ограничения были отменены в России этим летом на фоне снижения заболеваемости, но в последнее время заболеваемость снова начала расти. Первым регионом, который после перерыва вернул обязательное ношение масок, стала Бурятия.