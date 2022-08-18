Глава МИД ЛНР: от других стран не поступало обращений насчет иностранцев на стороне Киева

МИД ЛНР заявил, что не было обращений о воюющих за ВСУ иностранцах

В МИД ЛНР не поступало запросов от других стран по поводу иностранных граждан, воюющих на стороне Украины, заявил в интервью ТАСС глава ведомства Владислав Дайнего.

Журналист спросил его о данных по количеству участвующих с украинской стороны в конфликте в Донбассе иностранцах.

«Ко мне никакие иностранные государства с этим вопросом не обращались. Поэтому говорить о какой-то конкретике, наверное, неправильно», — ответил Дайнего.

По данным Минобороны России на 5 августа, с начала спецоперации на Украину прибыли 7282 иностранных военнослужащих, из них осталось на территории страны 2192 (остальные либо были убиты, либо уехали). К указанному моменту больше всего наемников было из Польши (701 человек), за ней следовали Румыния (207) и Канада (190).

В конце февраля на Украине объявили о формировании для иностранных граждан-добровольцев интернационального легиона. Численность формирования Киев оценивал в 20 тыс. человек, но российское Минобороны сомневалось в этих данных.



Ведомство неоднократно сообщало об уничтожении наемников (так, в период с 8 августа по 5 июля было уничтожено 335 человек). В других странах власти и СМИ сообщали о гибели своих граждан на Украине, например, подобные сообщения поступали из США, Канады, Польши.

В ДНР троих иностранцев — двух британцев и одного марокканца — приговорили к смертной казни за участие в боевых действиях в качестве наемников. Они обжаловали решение суда. Великобритания назвала решение донецкого суда фиктивным и незаконным. Глава республики Денис Пушилин исключал их помилование. Другой британский наемник умер в плену в ДНР из-за проблем со здоровьем.