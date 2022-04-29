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Военная операция на Украине ,  
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CNN сообщил о гибели наемника из США на Украине

Семья бывшего морпеха из США, работавшего на частную военную компанию, сообщила CNN о его гибели на Украине. Тело 22-летнего мужчины пока не нашли. По словам его матери, в его группе были граждане «самых разных стран»
Джозеф&nbsp;Кансел
Джозеф Кансел (Фото: из личного архива)

На Украине погиб гражданин США, работавший на частную военную компанию (ЧВК), сообщает телеканал CNN со ссылкой на его семью.

Мать 22-летнего Вилли Джозефа Кансела Ребекка Кабрера заявила, что ее сын был убит в понедельник, его тело не нашли. По ее словам, он отправился в Польшу 12 марта и пересек границу с Украиной 12-13 марта. Кабрера отметила, что в группе наемников, в которой был ее сын, были граждане «самых разных стран».

В Госдепе заявили телеканалу, что «осведомлены об этих сообщениях и внимательно следят за ситуацией», но от дальнейших комментариев отказались «из соображений конфиденциальности».

Пушилин сообщил о 400 иностранных наемниках на «Азовстали»
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Завод &laquo;Азовсталь&raquo; в Мариуполе

В ночь на 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Спустя три дня, 27 февраля, украинский президент Владимир Зеленский объявил о формировании «интернационального легиона обороны», состоящего из иностранных граждан. В начале марта в российском Минобороны сообщили о прибытии на Украину иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний.

В середине апреля Минобороны неоднократно предлагало «нацбатальонам и иностранным наемникам», державшим оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сложить оружие и сдаться. По информации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, на 25 апреля там находятся около 400 иностранных наемников.

Как заявила 20 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинские посольства активно вербуют иностранных наемников, в стране находятся около 7 тыс. человек из 63 стран. по ее словам, наемники прибывают из США, Канады, Грузии, Великобритании, Польши и Румынии. «Уже уничтожено более тысячи наемников. Еще около тысячи отказались от участия в боевых действиях и вернулись в места своей прежней экстремистской дислокации», — сообщила Захарова.

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Она отметила, что оставшимся 4,8-5 тыс. иностранных наемников следует вернуться в свои государства, поскольку по нормам международного права они лишены правовой защиты и их «в лучшем случае» ждет длительное лишение свободы.

В середине апреля в Следственном комитете России заявили о намерении допросить «английского наемника» Питера Шона, захваченного на территории Украины в Мариуполе. В СК утверждают, что наемник служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. В ведомстве отметили, что это второй англичанин, которого взяли в плен в Мариуполе.

Накануне, 28 апреля, МИД Великобритании подтвердил гибель гражданина страны на Украине. Еще один британец пропал без вести, добавили в ведомстве. В Форин-офисе отказались сообщить, чем именно занимались граждане Великобритании на Украине и при каких обстоятельствах погиб один из них. По данным телеканала Sky News, погиб 36-летний ветеран Вооруженных сил Великобритании Скотт Сибли. Предполагается, что оба британца могли принимать участие в боевых действиях на стороне Украины.

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Теги
Полина Мартынова
гибель наемники морпех Военная операция на Украине
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