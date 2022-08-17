Эстония на три месяца закрыла границу для грузовиков в Нарве
Власти Эстонии с 18 августа на три месяца приостановят пропуск большегрузных автомобилей через эстонско-российский пограничный переход в Нарве, со ссылкой на местные власти сообщил портал ERR.
По его информации, с этого дня в городе вступают в силу изменения в организации дорожного движения. Они связаны с реализацией проекта реконструкции транзитных дорог и улицы Тулевику, которая находится на въезде в город.
Крупногабаритный транспорт будут перенаправлять в другие пункты пропуска — «Койдула» и «Лухамаа» (со стороны России — «Куничина Гора» и «Шумилкино» в Псковской области).
Власти Эстонии ожидают, что ограничение будет действовать около 2,5–3 месяцев. Если строительные работы закончатся раньше, прежний порядок движения будет сразу восстановлен, заверили они.
Накануне Эстония временно закрывала автомобильный пункт пропуска на границе с Россией в Нарве. Таллин объяснял ограничение работами по обновлению программных средств, сообщила Федеральная таможенная служба России.
В тот же день утром эстонские власти решили демонтировать в Нарве ряд советских памятников, в том числе танку Т-34. Как заявила премьер республики Кая Каллас, на фоне событий на Украине вокруг мемориалов «растет напряженность и неразбериха» и власти должны «действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность». ERR передавал, что в начале августа из-за сообщений о вывозе танка рядом с памятником собрались более 100 местных жителей, «чтобы его защитить».
Позже движение через пункт пропуска на границе с Россией возобновили.