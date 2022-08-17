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Эстония на три месяца закрыла границу для грузовиков в Нарве

Ограничение власти Эстонии объяснили реконструкцией транзитных дорог и улицы Тулевику, которая находится на въезде в Нарву. Крупногабаритный транспорт будут перенаправлять в другие пункты пропуска
Мост в Ивангороде, Россия (слева), и пограничный переход в Нарве, Эстония
Мост в Ивангороде, Россия (слева), и пограничный переход в Нарве, Эстония (Фото: AP)

Власти Эстонии с 18 августа на три месяца приостановят пропуск большегрузных автомобилей через эстонско-российский пограничный переход в Нарве, со ссылкой на местные власти сообщил портал ERR.

По его информации, с этого дня в городе вступают в силу изменения в организации дорожного движения. Они связаны с реализацией проекта реконструкции транзитных дорог и улицы Тулевику, которая находится на въезде в город.

Крупногабаритный транспорт будут перенаправлять в другие пункты пропуска — «Койдула» и «Лухамаа» (со стороны России — «Куничина Гора» и «Шумилкино» в Псковской области).

Власти Эстонии ожидают, что ограничение будет действовать около 2,5–3 месяцев. Если строительные работы закончатся раньше, прежний порядок движения будет сразу восстановлен, заверили они.

Эстония открыла движение через границу с Россией в Нарве
Политика
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Накануне Эстония временно закрывала автомобильный пункт пропуска на границе с Россией в Нарве. Таллин объяснял ограничение работами по обновлению программных средств, сообщила Федеральная таможенная служба России.

В тот же день утром эстонские власти решили демонтировать в Нарве ряд советских памятников, в том числе танку Т-34. Как заявила премьер республики Кая Каллас, на фоне событий на Украине вокруг мемориалов «растет напряженность и неразбериха» и власти должны «действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность». ERR передавал, что в начале августа из-за сообщений о вывозе танка рядом с памятником собрались более 100 местных жителей, «чтобы его защитить».

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Позже движение через пункт пропуска на границе с Россией возобновили.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Эстония Нарва грузовики пограничный пункт пропуска
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