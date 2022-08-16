На севере Крыма ввели режим ЧС после диверсии на складе боеприпасов

Минобороны заявило, что взрывы на складе боеприпасов под Джанкоем стали результатом диверсии. В Крыму уже вводили локальный ЧС после взрывов на аэродроме под Новофедоровкой

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На севере Крыма ввели локальный режим ЧС после диверсии на временном складе боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера», — написал он в Telegram.

В пресс-службе главы региона пояснили ТАСС, что из-за происшествия на севере полуострова зона действия режима ЧС, введенного после инцидента на военном аэродроме в поселке Новофедоровка, была расширена. «Увеличиваются границы ЧС регионального характера, которая уже была ранее введена по ситуации в Новофедоровке», — уточнили там.

Режим ЧС разрешает властям вводить ограничения, направленные на сохранение жизни и здоровья граждан, в том числе ограничивать свободу передвижения. Помимо этого в условиях чрезвычайной ситуации власти могут разблокировать материальные резервы, которые создаются на такой случай.

Взрывы на временном складе боеприпасов в районе населенного пункта Майское прогремели около 6:15 мск. Минобороны назвало это диверсией, Аксенов заявил, что в результате инцидента пострадали два человека. «Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны, Росгвардии, экстренные службы», — утверждал он.

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Ранее из-за детонации боеприпасов режим ЧС муниципального характера также был введен в районе крымской Новофедоровки. Взрывы на аэродроме Саки под курортным поселком Новофедоровка в Крыму произошли днем 9 августа. В Минобороны заявили, что на территории аэродрома на площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. По словам источников «Интерфакса» и «РИА Новости», в качестве основной версии взрыва боеприпасов рассматривается нарушение правил безопасности.

Кроме того, «в связи со сложившейся ситуацией» Крымская железная дорога (КЖД) изменила маршруты поездов по отправлению из Симферополя, Севастополя и Евпатории — они будут отправляться от станции Владиславовка. Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова говорил, что в результате разлета боеприпасов был «незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя».

Аксенов еще 11 августа ввел желтый уровень террористической опасности на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым. Режим будет действовать до 26 апреля, а в течение этого времени в регионе «будут приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства», пояснил Аксенов.