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Последствия диверсии на складе боеприпасов в Крыму. Фоторепортаж

Утром 16 августа в Джанкойском районе Крыма произошла детонация боеприпасов на площадке временного хранения. Власти Крыма решили эвакуировать пятикилометровую зону в районе происшествия и изменить маршрут поездов. Последствия взрывов — в фоторепортаже РБК
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поселок Азовское (ближайшие к месту происшествия населенные пункты — поселок городского типа Азовское и село Майское), снаряд на дороге.

В Минобороны заявили, что склад пострадал в результате диверсии

Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Власти Крыма начали выводить местных жителей из пятикилометровой зоны
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поселок Азовское, штаб МЧС и полиции. В результате взрывов пострадали два человека

Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Дым от пожара в районе населенного пункта Майское

Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На место приехал глава Крыма Сергей Аксенов

Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Из зоны происшествия вывезли около 2 тыс. человек. Эвакуированных разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное
Фото:Yandex.Maps
Фото: Yandex.Maps
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что из-за «разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя». Власти республики решили изменить маршрут поездов: составы будут останавливаться на станции Владиславовка, дальше пассажиров будут отправлять автобусами. Чуть позже Аксенов сообщил, что пути в Джанкойском районе восстановлены, но движение возобновится после завершения мероприятий для обеспечения безопасности
Теги
мультимедиа Крым взрыв эвакуация поезда
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