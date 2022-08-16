Последствия диверсии на складе боеприпасов в Крыму. Фоторепортаж
Утром 16 августа в Джанкойском районе Крыма произошла детонация боеприпасов на площадке временного хранения. Власти Крыма решили эвакуировать пятикилометровую зону в районе происшествия и изменить маршрут поездов. Последствия взрывов — в фоторепортаже РБК
Поселок Азовское (ближайшие к месту происшествия населенные пункты — поселок городского типа Азовское и село Майское), снаряд на дороге.
В Минобороны заявили, что склад пострадал в результате диверсии
Власти Крыма начали выводить местных жителей из пятикилометровой зоны
Поселок Азовское, штаб МЧС и полиции. В результате взрывов пострадали два человека
Дым от пожара в районе населенного пункта Майское
На место приехал глава Крыма Сергей Аксенов
Из зоны происшествия вывезли около 2 тыс. человек. Эвакуированных разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что из-за «разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя». Власти республики решили изменить маршрут поездов: составы будут останавливаться на станции Владиславовка, дальше пассажиров будут отправлять автобусами. Чуть позже Аксенов сообщил, что пути в Джанкойском районе восстановлены, но движение возобновится после завершения мероприятий для обеспечения безопасности