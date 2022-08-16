В Крыму эвакуируют пятикилометровую зону из-за взрыва боеприпасов

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В поселке Азовском Джанкойского района Крыма произошла детонация боеприпасов на складе одной из воинских частей, взрывы продолжаются, людей эвакуируют из опасной зоны, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону», — отметил он.

По данным главы республики, пострадали два человека, «их жизни ничего не угрожает», на месте работают представители МЧС, Минобороны, Росгвардии, экстренных служб.

В соседнем селе, Майском, утром 16 августа также произошло ЧП: источник «РИА Новости» рассказал, что там после взрыва загорелась трансформаторная подстанция. Аксенов выехал в оба населенных пункта, подробной информации о происшествии в Майском он не сообщал.





Неделю назад, 9 августа, в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма также сдетонировали боеприпасы. Инцидент произошел на местном аэродроме, после взрывов начался пожар. В результате погиб один человек, 14 пострадали. Более 60 многоквартирных домов получили повреждения. Аксенов указывал, что по факту ЧП возбудили уголовное дело. В районе происшествия также устанавливали пятикилометровую зону безопасности.

