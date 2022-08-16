Глава Крыма заявил о восстановлении ж/д путей после взрыва боеприпасов
Поврежденные в результате детонации боеприпасов железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма восстановлены, написал в Telegram глава региона Сергей Аксенов.
«Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», — уточнил глава республики.
Детонация боеприпасов на складе одной из воинских частей произошла 16 августа в поселке Азовском Джанкойского района, после этого начался пожар. Минобороны позднее назвало произошедшее диверсией. Кроме железнодорожного полотна, по данным ведомства, пострадали ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов.
В населенном пункте находится железнодорожная станция Азовская, она расположена на отрезке между станциями Владиславовка (рядом с которой есть развилка путей на Симферополь и Феодосию) и Джанкой. Мимо Азовской следуют составы в Симферополь.
Из-за повреждения путей власти меняли маршрут поездов: они останавливались во Владиславовке, откуда пассажиров пересаживали на автобусы.
Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщал о задержке семи поездов, следовавших из Москвы в Симферополь, из Санкт-Петербурга в Евпаторию и из Мурманска в Севастополь. 28 пассажиров высадили во Владиславовке для отправки до пункта назначения автобусами.
По данным Аксенова, в результате детонации пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Жителей (около 2 тыс. человек) Азовского и соседнего села Майское эвакуировали. Около 12:00 16 августа советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил «РИА Новости», что в районе инцидента еще продолжаются «небольшие взрывы».