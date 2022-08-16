Глава Крыма заявил о восстановлении ж/д путей после взрыва боеприпасов

Пути были повреждены в результате детонации боеприпасов в поселке Азовский Джанкойского района. Там проходили поезда в направлении Симферополя, из-за разрушения дороги часть из них задержали

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поврежденные в результате детонации боеприпасов железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма восстановлены, написал в Telegram глава региона Сергей Аксенов.

«Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», — уточнил глава республики.

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Детонация боеприпасов на складе одной из воинских частей произошла 16 августа в поселке Азовском Джанкойского района, после этого начался пожар. Минобороны позднее назвало произошедшее диверсией. Кроме железнодорожного полотна, по данным ведомства, пострадали ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов.

В населенном пункте находится железнодорожная станция Азовская, она расположена на отрезке между станциями Владиславовка (рядом с которой есть развилка путей на Симферополь и Феодосию) и Джанкой. Мимо Азовской следуют составы в Симферополь.

Из-за повреждения путей власти меняли маршрут поездов: они останавливались во Владиславовке, откуда пассажиров пересаживали на автобусы.

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Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщал о задержке семи поездов, следовавших из Москвы в Симферополь, из Санкт-Петербурга в Евпаторию и из Мурманска в Севастополь. 28 пассажиров высадили во Владиславовке для отправки до пункта назначения автобусами.

По данным Аксенова, в результате детонации пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Жителей (около 2 тыс. человек) Азовского и соседнего села Майское эвакуировали. Около 12:00 16 августа советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил «РИА Новости», что в районе инцидента еще продолжаются «небольшие взрывы».