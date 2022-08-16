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В Крыму изменят маршрут поездов из-за взрывов боеприпасов

Глава Крыма Аксенов сообщил об изменении маршрута поездов из-за взрывов боеприпасов
По словам советника главы Крыма Крючкова, в результате «разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя»

Власти Крыма изменят маршрут поездов: они будут останавливаться на станции Владиславовка, затем пассажиров будут пересаживать на автобусы, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.

Станция Владиславовка находится на востоке Крыма и входит в состав участка железной дороги Джанкой — Феодосия.

«Сейчас комментарии не даем», — заявили РБК в администрации Джанкойского района. РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Крыма и пресс-службу Крымской железной дороги.

Представитель РЖД рекомендовал обратиться за комментариями в Крымскую железную дорогу и «Гранд Сервис Экспресс».

Фото:Yandwx.Maps
Фото: Yandwx.Maps

Представитель «Гранд Сервис Экспресс» сообщил РБК, что в настоящий момент приостановлено движение поездов в районе станции Азовская. «Задерживаются семь составов (шесть в Крым, один из Крыма). Перевозка пассажиров до станции назначения в Крыму будет осуществлена автобусами», — сказал он.

В Крыму два человека пострадали при взрыве на складе боеприпасов
Политика

По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в результате «разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя». Как сообщил источник ТАСС, речь идет об участке между станциями Азовской и Разъезд 10-й км. «Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», — написал Крючков в Telegram.

Утром 16 августа в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, сообщило Минобороны России. В результате боеприпасы сдетонировали.По словам Аксенова, пострадали два человека. Место взрыва оцепили в радиусе 5 км. Эвакуированы около 2 тыс. человек.

Из-за взрывов в Джанкое также загорелась трансформаторная станция. По данным Минэнерго России, электроснабжение не нарушено. К 9:14 пожар локализовали.

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